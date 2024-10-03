شراكة بين طرق دبي وسويفلي لتحسين دقة معلومات الركاب

أبرمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي شراكة مع شركة (سويفلي)، المزود الأميركي لخدمات معلومات النقل، لتحسين دقة معلومات الركاب الفورية (RTPI) الخاصة بالهيئة.

يهدف هذا التعاون إلى تحسين معلومات الركاب ورضا المتعاملين، وبالتالي تحسين استخدام وسائل النقل العام، من خلال منصة، توفر معلومات فورية عن وصول الحافلات ومواقعها مباشرة لعدد من التطبيقات الذكية المعروفة باسم (مُخَطِّط الرحلات)، التي يستخدمها ركاب الحافلات التابعة للهيئة.

وتتوفر هذه الميزة عبر تطبيق سهيل الخاص بالهيئة، إضافة إلى تطبيقات الطرف الثالث.

وتعتمد المنصة على أحدث التقنيات في مجال البيانات الضخمة، لتحسين التوقعات المتعلقة بوصول الحافلات من خلال الأخذ في الاعتبار، عوامل حركة المرور في الوقت الفعلي، والتأخير، وانقطاعات الخدمة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، أحمد بهروزيان: إن الشراكة تهدف إلى تعزيز وعي المتعاملين بالمواقع الفورية للحافلات، وتحديد المواعيد بشكل أدق والإفادة في حال تأخر الحافلات دبي، بسبب حجم الحركة المرورية أو وقوع الحوادث وغيرهما من العوامل الأخرى.

وستوفر الشراكة حلولاً قائمة على البيانات الضخمة لتحسين التوقعات بدقة أكبر، بشأن وصول الحافلات بناء على حالات التأخّر في الوقت الفعلي والمعلومات التاريخية، ما يتيح للمتعاملين معرفة الوقت المناسب للوصول إلى محطة الحافلات، لتجنب تفويتها أو الانتظار لفترة قد تكون طويلة.

وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة (سويفلي) جوناثان سيمكين: إن التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي يهدف إلى تحسين تجربة الركاب وتمكين الموظفين من استخدام أدوات حديثة تساعدهم على التعاون بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.

وأوضح أن هذه الشراكة تؤدي بالفعل إلى نتائج ملموسة، حيث تتحسن دقة وقت الوصول المتوقع للحافلات بنسبة 24% ما يعني أن المزيد من الركاب سيتمكنون من اللحاق بالحافلات، ويحظون بتجربة سلسة مع خدمات الهيئة، وهذه مجرد بداية، ونتطلع إلى توسيع نطاق عملنا مع الهيئة وفي المنطقة بشكل أوسع لتحسين تجربة ملايين الركاب.