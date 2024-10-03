طقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب شرقاً وجنوباً وقد تكون ركامية، ورطباً ليلاً وصباح غدٍ مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وستكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية من 10 إلى 25 وقد تصل إلى 40 كم/س. ويكون البحر في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:43 والمد الثاني عند الساعة 01:42، ويكون الجزر الأول عند الساعة 19:41، والجزر الثاني عند الساعة 07:38، وسيكون في بحر عُمان خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:43، والمد الثاني عند الساعة 22:38، ويظهر الجزر الأول عند الساعة 16:07، والجزر الثاني عند الساعة 04:21.