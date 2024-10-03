بتوجيهات محمد بن راشد.. انطلاق الدورة الثانية من «نوابغ العرب»

برعاية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق النسخة السنوية الثانية من جائزة «نوابغ العرب» الأكبر من نوعها عربياً، والتي برزت بكونها «نوبل العرب» لدورها الرائد في إبراز وتكريم العرب أصحاب الإنجازات الاستثنائية المعنية بتحسين حياة البشرية ضمن فئاتها الست، بهدف استعادة موقع العالم العربي في الصدارة العلمية، واستئناف مساهمة المنطقة بشكل حيوي في مسيرة الحضارة الإنسانية.

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الجائزة مشروع ضخم للاحتفاء بالإنسان العربي، وتقديره في مجتمعه، وبين أهله، وتعزيز ثقته بإمكانياته، وقدراته.

وقال سموّه، في منشور على منصة «إكس» أمس: «الإخوة والأخوات.. قبل عام أطلقنا جائزة نوابغ العرب.. مشروع ضخم للاحتفاء بالإنسان العربي، وتقديره في مجتمعه، وبين أهله، وتعزيز ثقته بإمكانياته، وقدراته.. جائزة نوابغ العرب، هي بذرة نغرسها اليوم للمستقبل.. وبقدر اعتزازنا بمنجزات العرب تاريخياً، نحن بحاجة لتعزيز ثقة الإنسان العربي بدوره في صناعة المستقبل.. نبدأ اليوم استقبال الترشيحات للدورة الثانية من هذه الجائزة https://greatarabminds.ae».

وتحتفي جائزة «نوابغ العرب»، في دورتها الثانية، بالعقول العربية المتفردة التي حققت إنجازات متميّزة في ست فئات محورية لتسريع النمو وإثراء المعرفة عربياً وعالمياً، وهي: الطب، والهندسة والتكنولوجيا، والاقتصاد، والعلوم الطبيعية، والعمارة والتصميم، والأدب والفنون.

وتستمر النسخة الثانية من مبادرة «نوابغ العرب» في استقبال الترشيحات الفردية والمؤسسية من كل أرجاء الوطن العربي والعالم حتى 31 أكتوبر 2024 لفئات الجائزة المختلفة.

وتهدف المبادرة إلى تكريم الروّاد والمتميّزين والمبتكرين والمبدعين وأصحاب الإنجازات الاستثنائية ممن يفتحون لأوطانهم والمجتمعات العربية والعالمية آفاقاً جديدة في العلوم والتكنولوجيا والطب والهندسة والاقتصاد والعمران والتصميم والفن والآداب. كما تسلّط الضوء على العقول العربية التي تشكل قدوة للأجيال الشابة، وعلى أفكارها الإبداعية التي تعزز موقع الوطن العربي معرفياً وعلمياً وثقافياً على الساحة العالمية.

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء نوابغ العرب، محمد عبدالله القرقاوي، أن رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منذ إطلاق سموّه لمبادرة نوابغ العرب الأولى من نوعها، هي أن تكون مشروعاً متكاملاً ومستمراً يحفز العقول العربية، ويبرز قدواتها، ويكرّم مميزيها، ويكون نواة لحراك علمي عربي أكثر تأثيراً في المستقبل.

وقال القرقاوي: «نوابغ العرب مشروع استراتيجي لإبراز قدرات وإمكانيات الإنسان العربي واستعادة دوره التاريخي في بناء مستقبل العالم من حوله، وإعلاء صروح المعرفة البشرية، انطلاقاً من قيم الشراكة والتعاون والجاهزية للمستقبل. ودورنا اليوم هو الاحتفاء بالعقول العربية المُساهمة في مسيرة الحضارة الإنسانية». وأضاف: «تركز المبادرة على صناعة القدوات العربية لتكون منارة للأجيال في القطاعات ذات الأولوية، ونتطلع خلال الدورة الثانية لتحقيق أثر إيجابي أوسع. هدفنا في مبادرة (نوابغ العرب) استعادة الحراك الحضاري العربي الممتد لقرون من المنجزات في خدمة الإنسانية».

ودعا القرقاوي مختلف المؤسسات الأكاديمية والثقافية والمعرفية العربية والأفراد إلى ترشيح العقول العربية الفذة ذات الإنجازات النوعية في الوطن العربي والعالم من أجل تكريمها، والاحتفاء بدورها المهم والملهم، وتسليط الضوء على إسهاماتها التنموية والحضارية، لافتاً إلى أن «نوابغ العرب» وكل الحراك المؤسسي والمجتمعي الذي يترافق معها منذ انطلاقتها بدأ يشكل منطلقاً لحركة هجرة عكسية للعقول العربية التي ترغب في العودة إلى المنطقة، والمساهمة في تعزيز مسارات التنمية والابتكار والإبداع فيها. وستتوّج النسخة الثانية من «نوابغ العرب»، بعد استكمال جميع مراحل الترشيح والتصفيات والتحكيم، ستة فائزين عن فئات المبادرة.

وتمنح «نوابغ العرب» جوائز بقيمة ستة ملايين درهم، بواقع مليون درهم للفائز عن كل فئة.

ومن المتوقع أن تتلقى هذه النسخة الجديدة من مبادرة «نوابغ العرب» آلاف الترشيحات من المنطقة العربية والعالم. وتستكمل الدورة الثانية من «نوابغ العرب» نهج تكليف لجان تحكيم متخصصة لكل فئة، وهو النموذج الذي أرسته الدورة التأسيسية للمبادرة العام الماضي، لضمان التقييم الشامل والعلمي لترشيحات كل فئة بحسب متطلباتها.

وتضم لجان التحكيم من «نوابغ العرب» عدداً من الوزراء والمسؤولين والخبراء والمختصين، من دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي والعالم، في فئات الاقتصاد والتكنولوجيا والعلوم والصحة والثقافة والفنون والآداب.

وتمرّ الترشيحات بالعديد من مراحل التقييم الشاملة والمفصلة والتي تتدرج في تلقي وتصنيف وتصفية طلبات الترشيح، وصولاً إلى اختيار الترشيحات النهائية المتنافسة التي تسبق تتويج الفائزين.

وشهدت احتفالية النسخة الأولى من مبادرة «نوابغ العرب» في يناير 2024 تكريم كلٍ من الطبيب الجرّاح الدكتور هاني نجم، رئيس قسم جراحة قلب الأطفال والبالغين في كليفلاند كلينك، من المملكة العربية السعودية الفائز بالجائزة عن فئة الطب، والمخترع البروفيسور فاضل أديب من لبنان، الأستاذ المشارك في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا «أم آي تي»، فائزاً عن فئة الهندسة والتكنولوجيا، والاقتصادي الدكتور محمد العريان الذي حاز جائزة «نوابغ العرب» عن فئة الاقتصاد، والبروفيسورة نيفين خشاب الفائزة من المملكة العربية السعودية بالجائزة عن فئة العلوم الطبيعية، والمعمارية لينا الغطمة الفائزة بالجائزة عن فئة العمارة والتصميم، والأديب والكاتب والباحث البروفيسور واسيني الأعرج الفائز من الجزائر بـ«نوابغ العرب» عن فئة الأدب والفنون.

وفاز الدكتور هاني نجم من المملكة العربية السعودية بلقب مبادرة «نوابغ العرب» للعام 2023 عن فئة الطب، لابتكاراته في الجراحة القلبية للأطفال والكبار وجراحات وعلاجات القلب الخُلقية.

فيما حاز خبير استخدامات التقنيات اللاسلكية البروفيسور فاضل أديب من لبنان لقب مبادرة «نوابغ العرب» للعام 2023 عن فئة الهندسة والتكنولوجيا، لقاء إنجازاته المميّزة في توسيع حدود المعرفة العلمية، كرائد في مجال التكنولوجيا اللاسلكية، حيث كان لعمله آثار بعيدة المدى في مختلف الصناعات والتطبيقات.

وحصد الاقتصادي الدكتور محمد العريان جائزة «نوابغ العرب 2023» عن فئة الاقتصاد، نظراً لإسهاماته ودراساته وأبحاثه القيّمة في تخصص الاقتصاد وتوجهاته العالمية.

وحصلت البروفيسورة نيفين محمد علي خشاب على لقب «نوابغ العرب» عن فئة العلوم الطبيعية لقاء إنجازاتها في علوم الكيمياء، والهندسة الحيوية، والعلوم البيولوجية، وأبحاثها العلمية على تطبيقات المواد متناهية الصغر.

وحازت المعمارية لينا الغطمة، لقب جائزة «نوابغ العرب»، عن فئة العمارة والتصميم، تقديراً لدورها في إرساء معايير جديدة للهندسة المعمارية التكاملية، التي تمزج بين البيئة المبنية والطبيعة المستدامة.

وحصد الأديب والكاتب والباحث والأكاديمي البروفيسور واسيني الأعرج جائزة «نوابغ العرب» عن فئة الأدب والفنون، تقديراً لمسيرة عقود من الإبداع والتميّز في الرواية العربية والأبحاث الأكاديمية والفكرية.

نوبل العرب

وتحتفي مبادرة «نوابغ العرب»، التي أصبحت بمثابة «نوبل العرب»، بإبداعات العقول العربية المتميزة، وبإنجازاتها ودورها الإيجابي المؤثر. وهي تكرّم المتميّزين في العالم العربي، وتسلّط الضوء على إنجازاتهم محلياً وعربياً وعالمياً، وتبرز أدوارهم الريادية في إحداث تأثير إيجابي، واستكشاف فرص مستقبلية واعدة، واستئناف مساهمة المنطقة العربية في مسارات التنمية الدولية ومشهد الحضارة الإنسانية.

معايير

ويمكن للعقول العربية المبدعة ذات المعارف المتقدمة والبراعة والاستباقية والتي تشكل قدوة ونموذجاً في رسم الملامح المستقبلية في تخصصاتها، التقدم بطلبات الترشيح للمنافسة على لقب «نوابغ العرب» في الفئات الست.

قبول الترشيحات

وتستمر النسخة الثانية من مبادرة «نوابغ العرب» في استقبال الترشيحات الفردية والمؤسسية من كل أرجاء الوطن العربي والعالم حتى 31 أكتوبر 2024 عبر تعبئة طلب الترشيح المتوافر على الموقع الإلكتروني لمبادرة «نوابغ العرب»: https://greatarabminds.ae/ar/nomination-process/

نائب رئيس الدولة:

. جائزة نوابغ العرب.. مشروع ضخم للاحتفاء بالإنسان العربي، وتقديره في مجتمعه، وبين أهله، وتعزيز ثقته بإمكانياته، وقدراته.

. بقدر اعتزازنا بمنجزات العرب تاريخياً، نحن بحاجة لتعزيز ثقة الإنسان العربي بدوره في صناعة المستقبل.