43 جلسة وندوة نقاشية في اليوم الثاني من «ويتيكس»

نظّمت هيئة كهرباء ومياه دبي 43 جلسة وندوة نقاشية وورشة عمل متخصصة على هامش اليوم الثاني من الدورة الـ26 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس). وشارك في الندوات نخبة من الخبراء والمتخصصين من جميع أنحاء العالم.

وتناولت الندوات الرئيسة موضوعات التقنيات الجديدة في مجالات الطاقة، والتحول الرقمي. وركزت جلسات منتدى آفاق مستقبل الطاقة المقام على هامش المعرض، على موضوعات تكامل الطاقة المتجددة من أجل مستقبل مستدام في النفط والغاز، وحملت الجلسات عناوين «فرص تكامل الطاقة المتجددة في دراغون أويل»، «ابتكارات الطاقة المتجددة في قطاع النفط والغاز»، «التغلب على التحديات التي تعيق تبني الطاقة المتجددة في مجالات النفط والغاز»، «ابتكارات تكامل الطاقة المستدامة في قطاع النفط والغاز»، «أفضل الممارسات لمستقبل الطاقة المستدامة في قطاع النفط والغاز».

وتمحورت ندوات الطاقة المتجددة والاستدامة في اليوم الثاني من المعرض حول تشكيل مستقبل مرن من خلال تعزيز كفاءة الطاقة والمباني الخضراء والتمويل المناخي.

وتناولت ندوات المياه تطبيقات جديدة لتقنية التناضح العكسي وأغشية الترشيح النانوي في عمليات الفصل الخاصة، وتحلية مياه البحر وأنظمة التناضح العكسي المبتكرة، وأحدث تطورات حلول المياه - الابتكارات والاستدامة وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، والحلول المعتمدة على الطبيعة لمعالجة مياه الصرف الصحي.

وقدمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ندوة حول الإسعافات الأولية، وورشة عمل حول «الإنعاش القلبي الرئوي».

وركزت جلسات إدارة علاقات الموردين على معايير الصحة والسلامة المعتمدة في هيئة كهرباء ومياه دبي، والمنفعة المتبادلة بين هيئة كهرباء ومياه دبي والموردين. واشتملت الندوات أيضاً على جلسة تفاعلية حول إدارة سلسلة التوريد وأبطال إسعاد الموردين، إلى جانب جلسة حول المبادرات التي أطلقتها إدارة علاقات الموردين في هيئة كهرباء ومياه دبي، لتعزيز دمج وتمكين أصحاب الهمم.