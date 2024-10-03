«الهوية والجنسية» تتيح لـ «الزائرين المخالفين» البقاء في الدولة بـ «تصريح عمل»  

أتاحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أمام مخالفي التأشيرة من الزائرين، الذين تجاوزوا فترة الإقامة المحددة بتأشيرتهم، تعديل وضعهم والبقاء في الدولة عن طريق الحصول على تصريح عمل، ضمن مهلة تعديل أوضاع المخالفين التي انطلقت مطلع سبتمبر الماضي، وتستمر حتى 31 من أكتوبر الجاري.

وأوضحت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه في حال رغبة الزائر المخالف في الالتحاق بالعمل لدى صاحب عمل جديد، على صاحب العمل الجديد التقديم على خدمة إصدار تصريح عمل جديد من الوزارة أو الهيئة حسب تبعية المنشأة. وأضاف أنه في حال رغبة الزائر المخالف في المغادرة، عليه التقديم على خدمة تصريح مغادرة من خلال أنظمة الهيئة.

وحددت الهيئة أربع فئات مستثناة من التبصيم في حال المغادرة، وتشمل: حامل الهوية الإماراتية من فئة الإقامات، ومن لديه هوية إماراتية في وقت سابق، والأطفال من الفئة العمرية دون الـ15 عاماً، والحالات التي يتعذر التقاط البصمة العشرية له، فيما تكون الفئات الملزمة بالبصمة، هم حاملو التأشيرات من الفئة العمرية من 15 عاماً فما فوق.

وتبقى 27 يوماً على موعد انتهاء مهلة تعديل أوضاع المخالفين، فيما دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في تصريحات إعلامية، مخالفي قانون الإقامة ودخول الأجانب، إلى استثمار المهلة الممنوحة لهم، والمبادرة إلى تعديل أوضاعهم سواء بالمغادرة، أو تعديل وضعهم عن طريق تصريح العمل.

وأكدت الهيئة أن المخالفين الذين يقررون تعديل وضعهم بمغادرة الدولة، ضمن المهلة الممنوحة لهم، لن يتم وضع ختم الحرمان على جوازات سفرهم، وبإمكانهم العودة مرة أخرى وفق الإجراءات والضوابط الموضوعة للدخول والتأشيرات.

وشددت على أنه سيتم تطبيق القانون وفرض الغرامات والرسوم المقررة على المخالفين الذين لم يقوموا بتسوية أوضاعهم خلال المهلة المقررة.

وأوضحت بالنسبة للفئات التي يتوجب عليها التبصيم، أنه يتم توجيه المستفيد بعد تقديم طلب تصريح المغادرة لمراجعة مراكز التأشيرات الصادرة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب-أبوظبي: (جميع مراكز الخدمة التي توجد بها أجهزة التقاط البصمة البيومترية (الظفرة، سويحان، المقام، الشهامة). والتأشيرات الصادرة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي: (مركز تقديم الخدمة في قطاع متابعة المخالفين والأجانب، العوير). والتأشيرات الصادرة من الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب ببقية الإمارات: (جميع مراكز الخدمة التي توجد بها أجهزة التقاط البصمة البيومترية).

ورداً على سؤال عبر صفحتها المتخصصة لمهلة تسوية أوضاع المخالفين، بشأن ما إذا قرار المهلة يشمل المخالفات والغرامات التي تقع بعد تاريخ بداية المهلة، وهو الأول من سبتمبر 2024، أكدت الهيئة أنه لن يستفيد من المهلة الحالية، مخالف الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ 01 سبتمبر 2024، وكذا المدرج (بلاغ انقطاع عن العمل ) بعد تاريخ 01 سبتمبر 2024، وأيضاً حالات الإبعاد المقيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

. 4 فئات مستثناة من التبصيم عند المغادرة، وتشمل: حامل الهوية الإماراتية من فئة الإقامات، وحامل هوية إماراتية في وقت سابق، والأطفال دون 15 عاماً، وحالات يتعذر التقاط البصمة العشرية لها.