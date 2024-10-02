محمد بن راشد يعلن بدء استقبال الترشيحات للدورة الثانية من جائزة نوابغ العرب

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن بدء استقبال الترشيحات للدورة الثانية من جائزة نوابغ العرب.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "الإخوة والأخوات... قبل عام أطلقنا جائزة نوابغ العرب... مشروع ضخم للاحتفاء بالإنسان العربي، وتقديره في مجتمعه، وبين أهله، وتعزيز ثقته بإمكانياته، وقدراته..".



وتابع سموه: "جائزة نوابغ العرب، هي بذرة نغرسها اليوم للمستقبل ... وبقدر اعتزازنا بمنجزات العرب تاريخياً، نحن بحاجة لتعزيز ثقة الإنسان العربي بدوره في صناعة المستقبل... "

وختم سموه قائلا: "نبدأ اليوم استقبال الترشيحات للدورة الثانية من هذه الجائزة https://greatarabminds.ae"