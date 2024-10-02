محمد بن زايد ومحمد بن راشد: نواصل تعزيز شراكتنا مع الصين والمضي بها إلى آفاق أكبر

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الرئيس شي جين بينغ والشعب الصيني بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وقال سموه، في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «أهنئ صديقي فخامة الرئيس شي جين بينغ والشعب الصيني بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، متمنياً للصين مزيداً من التقدم والنماء. تحتفي الإمارات والصين بروابط متينة تمتد لأربعة عقود، ونواصل العمل معاً لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية الشاملة وتوسيع آفاقها بما فيه المزيد من التنمية والازدهار لبلدينا وشعبينا».

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، الرئيس شي جين بينغ والشعب الصيني الصديق بالذكرى الـ75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، متمنيين لها المزيد من التقدم والازدهار.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في منشور على حسابه في منصة «إكس» أمس: «أتوجه بالتهنئة لفخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ والشعب الصيني الصديق، بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. العلاقات الإماراتية الصينية نموذج للتعاون المشترك في كافة المجالات، الإمارات أكبر شريك تجاري غير نفطي للصين في العالم العربي، وهي الحاضن الرئيس للنشاط التجاري الصيني في المنطقة. نتطلّع إلى تعزيز تعاوننا وتعميق علاقاتنا والمضي بها إلى آفاق أكبر». وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في تدوينة على حسابه في منصة «إكس» أمس: «أهنئ فخامة الرئيس شي جين بينغ والشعب الصيني الصديق بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، متمنياً لهم المزيد من التقدم والازدهار. العلاقات بين الإمارات والصين تشهد تطوراً مستمراً، وسنواصل العمل معاً لتعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين».