أمير قطر وولي عهد أبوظبي يبحثان التعاون المشترك       

استقبل صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، في الديوان الأميري في العاصمة القطرية الدوحة، سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، الذي قام بزيارة رسمية إلى قطر.

ورحّب صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، وتبادلا الأحاديث الودية، التي تعكس عمق العلاقات الثنائية، ومتانة الروابط الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك، في مختلف المجالات الاستراتيجية، ذات الاهتمام المشترك.

ونقل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى صاحب السموّ أمير قطر، تحيات أخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لسموّه موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر وشعبها الشقيق، دوام التقدم والرقي والازدهار.

من جانبه، حمّل أمير دولة قطر الشقيقة سموّ ولي عهد أبوظبي تحياته إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والرفعة والتطور في ظلّ قيادة سموّه الحكيمة.

وأكّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات، قيادة وشعباً، على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة قطر، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون في مختلف المجالات الحيوية.

وأعرب عن شكره وتقديره لصاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، اللذين حظي بهما والوفد المرافق خلال هذه الزيارة، متمنياً لدولة قطر الشقيقة وشعبها دوام التقدم والنماء.

إلى ذلك، بحث سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وقطر ومواصلة ترسيخ التعاون في القطاعات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك. وأكد سموّ ولي عهد أبوظبي ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الحيوية وذات الأولوية الوطنية، بما يحقق تطلعات قيادة البلدين ويسهم في خدمة شعبيهما الشقيقين. وأشاد سموّه ورئيس مجلس الوزراء القطري بعمق العلاقات التاريخية ومتانة روابط الأخوة التي تجمع البلدين والشعبين.

واختتم سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، زيارة رسمية لدولة قطر الشقيقة، وكان في وداع سموّه لدى مغادرته مطار الدوحة الدولي، سموّ الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب أمير دولة قطر.

وأعرب سموّه عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق خلال هذه الزيارة، التي تعكس عمق العلاقات التاريخية وأواصر الأخوة، التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وشعبيهما الشقيقين.

وكان سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وصل أمس، إلى الدوحة في زيارة رسمية لدولة قطر الشقيقة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، سموّ الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب أمير دولة قطر.

ورحب سموّ نائب أمير دولة قطر، بسموّ ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق، وتبادل سموّهما، خلال استراحة قصيرة في مطار الدوحة، الأحاديث الودية حول العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات ودولة قطر، وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين.

بعدها توجه سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، يرافقه سموّ نائب أمير دولة قطر، إلى منصة الشرف في الديوان الأميري، حيث جرت مراسم استقبال رسمية لسموّه، عُزف فيها السلامان الوطنيان لدولة الإمارات ودولة قطر.