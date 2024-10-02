منصور بن محمد يطّلع على أحدث تقنيات الطاقة المتجددة والنظيفة

زار سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، أمس، معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) الذي تنظّمه هيئة كهرباء ومياه دبي خلال الفترة من الأول إلى الثالث من أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 2800 شركة من 65 دولة حول العالم.

وكان في استقبال سموّه لدى وصوله إلى مقر المعرض العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض ويتيكس، سعيد محمد الطاير.

وقام سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سعيد محمد الطاير، وعدد من المسؤولين، بجولة في المعرض، واستمع إلى شرح حول أحدث التقنيات والابتكارات والمنتجات في مجالات الطاقة، وتحلية المياه، والتقنيات الخضراء، وحلول الطاقة النظيفة والمتجددة، والاستدامة البيئية، والتحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي، والبحوث والتطوير، وغيرها.

وتفقّد سموّه خلال الجولة جناح هيئة كهرباء ومياه دبي، حيث اطلّع على أبرز المستجدات في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، واستمع سموه إلى شرح حول مشروع المرحلة الرابعة من المجمع، أكبر مشروع استثماري يستخدم ثلاث تقنيات مشتركة لإنتاج الطاقة النظيفة، تشمل منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة إجمالية 600 ميغاواط، وبرج الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 100 ميغاواط، إضافة إلى ألواح شمسية كهروضوئية بقدرة 250 ميغاواط.

ويضم المشروع أعلى برج للطاقة الشمسية المركزة في العالم بارتفاع 263.126 متراً، وأكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية بقدرة 5.907 ميغاواط ساعة، وذلك وفق «غينيس» للأرقام القياسية العالمية.

كذلك، استمع سموّه من سعيد الطاير إلى شرح حول المرحلة السادسة من المجمع، التي يجري تنفيذها حالياً، بقدرة 1800 ميغاواط، بنظام المنتج المستقل للطاقة، وباستثمارات تصل إلى نحو 5.5 مليارات درهم. وستوفر هذه المرحلة الطاقة النظيفة لنحو 540 ألف مسكن، وستسهم في خفض 2.36 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، ويمتد المشروع على مساحة 20 كيلومتراً مربعاً.

وتابع سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم كذلك شرحاً حول مشاريع مركز البحوث والتطوير ومركز الاستدامة والابتكار في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومبادرة «شمس دبي» لتركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية على أسطح المنازل والمباني.

واطلع سموّه خلال الزيارة على عدد من المشاريع الرائدة التي تنفذها الهيئة، منها مشروع تخزين واسترجاع المياه المُحلّاة في أحواض المياه الجوفية، الذي سيتيح عند اكتماله تخزين 6000 مليون غالون واسترجاعها عند الحاجة، ما يجعله الأكبر من نوعه في العالم لتخزين مياه الشرب، وتوفيرها في حالات الطوارئ وعند الحاجة. وستوفر هذه التقنية مخزوناً استراتيجياً يمد الإمارة بأكثر من 50 مليون غالون من المياه يومياً لمدة 90 يوماً في حالات الطوارئ، مع ضمان سلامة المياه المخزنة من التأثيرات الخارجية.

إلى ذلك، زار سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم منطقة التنقُّل الأخضر في معرض ويتيكس، التي تحتضن مجموعة من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في التنقل واللوجستيات الخاصة بالتنقل الأخضر، حيث تسلّط هذه المنطقة الضوء على أبرز الحلول والممارسات المبتكرة المعتمدة على أحدث التقنيات في قطاع النقل المستدام الفردي والجماعي.