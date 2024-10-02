إنجاز 8 تحسينات مرورية في 37 مدرسة بدبي

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ثمانية تحسينات مرورية في مجموعة من المناطق، شملت 37 مدرسة بإمارة دبي.

وقالت الهيئة، في بيان صحافي أمس، إن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تعزيز كفاءة وانسيابية شبكة الطرق بإمارة دبي، وتحديداً في المناطق المدرسية، وذلك بما يتواءم مع التطور والنمو الحضري، ولخدمة مرتادي الطريق من الطاقم التدريسي وسائقي الحافلات وذوي الطلبة من قائدي المركبات، ما يضمن السلامة لجميع مستخدمي الطريق في شوارع الإمارة.

وأشارت الهيئة إلى أن الأعمال المنجزة تركزت في المناطق الدراسية التالية: مدرسة كينجز على شارع أم سقيم، ومدرسة الشويفات الدولية، وكلية دبي على شارع حصة، ومجمع مدارس الصفا، ومدرسة البحث العلمي في الورقاء 4، ومجمع مدارس القصيص، ومجمع مدارس المزهر، ومجمع مدارس ند الشبا، إضافة إلى مجمع مدارس الطوار2.

وشملت أهم التحسينات: توسيع الطرق المؤدية إلى المدارس، وتوفير المواقف لطاقم التدريس وأولياء أمور الطلبة، وتحسين المداخل والمخارج لعدد من المدارس، وتنفيذ التحويلات المرورية على المناطق المجاورة للمدارس، ورصف المواقف النظامية أمام عدد من المدارس، إلى جانب توفير عدد من المواقف لتسهيل نزول وصعود الطلبة في المناطق الدراسية.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، حسين البنا: «أسهمت التحسينات المرورية المنفذة في تعزيز شبكة الطرق، والحفاظ على جودة وكفاءة البنية التحتية بدبي، حيث تعكس هذه الإنجازات التزام الهيئة وحرصها الدائم على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، في تلبية احتياجات التوسع والانتشار السكاني والعمراني بالإمارة، من خلال عمليات التطوير المستمر في قطاع البنية التحتية بدبي، مواكبة للنمو المستدام للإمارة، ولتحقيق السعادة والرفاهية للسكان، لتكون دبي المدينة الأفضل للحياة».

وأضاف: «إن التحسينات المرورية أسهمت في انخفاض الوصول إلى المدارس بمعدل 20% تقريباً، وتعكس هذه النتيجة التطوير المستمر في قطاع البنية التحتية بإمارة دبي، وحرص الهيئة على تعزيز انسيابية حركة المركبات وزيادة الطاقة الاستيعابية للطرق، إلى جانب رفع كفاءة التشغيل لمواكبة التطور الحضري المزدهر، والطفرة السكانية بإمارة دبي».