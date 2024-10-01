منصور بن محمد: "ويتيكس" يرسخ مكانة دبي في قطاع الاستدامة والطاقة المتجددة

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، أن معرض "ويتيكس" يرسخ مكانة دبي في قطاع الاستدامة والطاقة المتجددة.

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس": "زرت اليوم معرض ويتيكس في دورته السادسة والعشرين والذي يعتبر المعرض الأكبر من نوعه في المنطقة لتقنيات الطاقة والمياه والبيئة ويشارك فيه 2,800 شركة من 65 دولة.

وأضاف سموه: " يُثبت معرض 'ويتيكس' عاماً بعد عام مكانته كمنصة عالمية رائدة لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات، مما يتيح الفرصة للاستفادة من الابتكار والبحوث وأحدث التقنيات لتحقيق الاستدامة ويرسخ مكانة دبي في قطاع الاستدامة والطاقة المتجددة".