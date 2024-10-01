رئيس ليبيريا السابق يزور "متحف المستقبل" في دبي

زار جورج ويا رئيس جمهورية ليبيريا السابق "متحف المستقبل" في دبي.

اطلع "ويا" خلال الزيارة أمس على مختلف أقسام المتحف وتجاربه خلال جولة رافقه فيها ماجد المنصوري نائب المدير التنفيذي لمتحف المستقبل وتعرف على التصميم المميز للمبنى ومرافقه وأهم التقنيات المستقبلية والابتكارات المعروضة في مختلف طوابقه.

واستمع "ويا" إلى شرح موجز عن أهم المنتديات والفعاليات العالمية التي يستضيفها المتحف لتسليط الضوء على أهم التحولات المستقبلية.