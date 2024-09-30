رئيس البرلمان العربي يدين استهداف مقر رئيس بعثة الإمارات في الخرطوم

أدان معالي عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الاعتداء الذي استهدف مقر رئيس بعثة دولةالإمارات العربية المتحدة في العاصمة السودانية "الخرطوم".

وشدد العسومي، في بيان اليوم، على ضرورة العمل على حماية حرمة البعثات الدبلوماسية ومقارها واحترام المواثيق الدولية واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، مؤكدا رفضه القاطع لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.