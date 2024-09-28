حمدان بن محمد يزور جامع «حضرة الإمام» في طشقند       

زار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، جامع «حضرة الإمام» في طشقند، وذلك على هامش زيارة سموّه الرسمية إلى جمهورية أوزبكستان.

واستمع سموّه خلال الجولة، التي شملت أروقة الجامع وباحته الخارجية، إلى شرح حول هذا الصرح الديني الكبير الذي يُعد من أبرز رموز الطراز المعماري الإسلامي المميز في أوزبكستان، وعن أهميته من الناحية التاريخية كونه يعتبر أحد أهم المعالم السياحية في العاصمة طشقند، وأسلوب البناء المستخدم في تشييده، الذي رُوعي فيه تزيين جدرانه بمجموعة مميزة من النقوش والزخارف الإسلامية.

كما استمع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الجولة إلى شرح حول المكتبة الضخمة التي يضمها جامع «حضرة الإمام»، وتشمل مجموعة كبيرة من الكتب يصل عددها إلى نحو 20 ألف كتاب، إضافة إلى المخطوطات النادرة التي تُقدّر بنحو 3000 مخطوطة.

واطلع سموّه ومرافقوه على ملامح مهمة من تاريخ الجامع ومرافقه المختلفة، الذي يُعد بين أبرز معالم الحضارة الإسلامية في مدينة طشقند، ويتمتع بمكانة مميزة بين أهم المعالم الأثرية والسياحية في جمهورية أوزبكستان، إذ يعود تاريخ بناء أجزاء منه إلى عام 975 ميلادي، فيما تم إعادة بناء جامع «حضرة الإمام» في عام 2007 على الطراز المعماري الإسلامي.