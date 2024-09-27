طحنون بن زايد يبحث مع إيلون ماسك سبل التعاون المشترك في مجال التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي

قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، بحثنا اليوم مع إيلون ماسك المستجدات في مجال التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وسبل تعزيز التعاون المشترك..

وأضاف سموه قائلاً "الطموح، البناء والرؤية المتوافقة مع القادة العالميين تعمل على استثمار أمثل للطاقات، وتتيح فرصاً فريدة توفرها التقنيات الحديثة، وحلولاً يحقق توظيفها وتسريع تبنيها إلى إحداث طفرة في جودة حياة ورفاهية البشر".