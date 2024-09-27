رئيس الدولة: الإمارات حريصة على بناء شراكات فاعلة لتحقيق مستقبل أفضل لشعبها وشعوب العالم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إن زيارة الولايات المتحدة الأميركية عبرت عن رغبة متبادلة في التعاون على المستويين الحكومي والخاص في المجالات التي تخدم التنمية في البلدين، مؤكداً سموه حرص الإمارات على بناء شراكات فاعلة، بهدف استثمار الإمكانات المشتركة لتحقيق مستقبل أفضل لشعبها وشعوب العالم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في منشور على حسابه في منصة «إكس»، أمس: «الزيارة إلى الولايات المتحدة عبرت عن رغبة متبادلة في التعاون على المستويين الحكومي والخاص، في المجالات التي تخدم التنمية في البلدين، وسنواصل البناء على نتائجها، من أجل دفع علاقاتنا الاستراتيجية الممتدة منذ أكثر من خمسين عاماً إلى الأمام. الإمارات حريصة على بناء شراكات فاعلة بهدف استثمار الإمكانات المشتركة، لتحقيق مستقبل أفضل لشعبها وشعوب العالم».

محمد بن زايد:

• سنواصل البناء على نتائج الزيارة من أجل دفع علاقاتنا الاستراتيجية الممتدة منذ أكثر من 50 عاماً إلى الأمام.