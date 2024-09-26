الإمارات تحتل صدارة منطقة شمال أفريقيا وغرب آسيا في تقرير المؤشر العالمى للابتكار

احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة صدارة منطقة شمال أفريقيا وغرب آسيا في تقرير المؤشر العالمى للابتكار محرزة المرتبة “ 32 ” عالميا.

جاء ذلك خلال تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية “ويبو” اليوم الخميس فى جنيف .

الجدير بالذكر أن مؤشر الابتكار العالمى يعد المرجع العالمى الذى يرسم اتجاهات الابتكار العالمية لتوجيه واضعى السياسات وقادة الأعمال وغيرهم فى إطلاق العنان للابداع البشرى لتحسين الحياة والتصدى للتحديات المشتركة مثل تغير المناخ .