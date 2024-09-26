"بلدية دبي" تحدد الاشتراطات والضوابط المُلزمة للمنشآت الغذائية.. تعرف إليها

حددت بلدية دبي عدداً من الضوابط الواجب على المنشآت الغذائية الالتزام بها، لضمان سلامة الغذاء، مشيرة إلى أن الضوابط الواجب على المنشآت الغذائية الالتزام بها تتطلب التقيد بالقوانين والتشريعات المتعلقة بسلامة الغذاء، والتي تم تحديدها في الأمر المحلي رقم 11 لعام 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي.

وأوضحت لـ"الإمارات اليوم"، أن هذا الإطار القانوني يُعد أساسياً لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة الغذائية، وحماية صحة المستهلكين وتعزيز الثقة في جودة المنتجات الغذائية المتداولة في الإمارة.

ولفتت إلى أنه يتوجب على المنشآت الالتزام بنظام سلامة الغذاء الذي وضعته بلدية دبي، والذي يهدف إلى ضمان سلامة الأغذية عبر جميع مراحل السلسلة الغذائية، بدءاً من لحظة استلام المواد الغذائية، مروراً بعمليات التخزين، والتحضير، والتصنيع، والتوزيع (النقل)، وصولاً إلى التداول والاستهلاك الآمن بين المستهلكين. ويتطلب هذا النظام من المنشآت تطبيق إجراءات دقيقة للتحقق من سلامة الأغذية في كل مرحلة لضمان توفير منتجات غذائية صحية وآمنة للمجتمع.

وأكدت أن وجود مشرف صحي مؤهل في المنشآت الغذائية يُعتبر عنصراً ضرورياً لضمان الالتزام بالقوانين وأنظمة سلامة الغذاء. يتولى المشرف الصحي مسؤولية مراقبة تطبيق الاشتراطات الصحية المعمول بها في إدارة سلامة الغذاء، ويتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة عند الحاجة.

ولفتت إلى أنه من خلال هذا الإشراف المستمر، تسعى بلدية دبي إلى الحفاظ على مستوى عالٍ من السلامة الغذائية والوقاية من المخاطر الصحية المحتملة لضمان توفير بيئة غذائية آمنة وصحية لسكان الإمارة وزوارها.

وكشفت بلدية دبي عن تنفيذ عدد كبير من الزيارات التفتيشية على المنشآت الغذائية خلال العام الجاري، والتي بلغت 40 ألف و252 زيارة حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، موضحة أن هذه الزيارات تهدف إلى ضمان تلبية الاشتراطات الصحية واللوائح المعمول بها، انطلاقاً من حرص بلدية دبي على الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة في قطاع الأغذية. وتعكس هذه الجهود المتواصلة التزام البلدية بحماية صحة وسلامة المستهلكين، وتأتي ضمن إطار الرقابة الصارمة والمستمرة التي تلتزم بها بلدية دبي للحفاظ على سمعة الإمارة كمركز عالمي للأغذية الآمنة وعالية الجودة.

وأكدت بلدية دبي، أن نسبة التزام المنشآت الغذائية بالقوانين وأنظمة سلامة الغذاء بلغت 91.4% بناءً على تلك الزيارات، وهو مؤشر إيجابي يعكس مدى وعي المنشآت بأهمية تطبيق معايير السلامة الغذائية الصارمة التي تفرضها بلدية دبي.

ولفتت البلدية، إلى أنه ومع ذلك، وحرصاً على حماية صحة وسلامة المستهلكين، تم اتخاذ إجراءات صارمة بحق المنشآت التي لم تلتزم بالمتطلبات الصحية اللازمة، حيث تم إغلاق عدد من المنشآت الغذائية غير الملتزمة بمتطلبات السلامة الغذائية، وذلك كجزء من جهود بلدية دبي لضمان توفير بيئة غذائية آمنة للجميع.