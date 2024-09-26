حاكم عجمان وولي عهده يقدمان واجب العزاء في شهيدي الوطن ناصر البلوشي وعبد العزيز الطنيجي

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، واجب العزاء إلى أسرتي وذوي شهيدي الوطن والواجب، ناصر محمد يوسف البلوشي وعبد العزيز سعيد سبت الطنيجي، اللذين ارتقيا إلى العلا شهيدين وزميلين لهما إثر تعرضهم لحادث أثناء أداء الواجب في الدولة.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهده، خلال زيارتهما مجلس الوطن في منطقة الرقايب، عن خالص التعازي والمواساة إلى ذوي الشهيد ناصر محمد يوسف البلوشي، داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

وقدم صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهده واجب العزاء إلى أسرة وذوي الشهيد عبد العزيز سعيد سبت الطنيجي، خلال زيارة سموهما مجلس الوصل في منطقة الحميدية.

وأعرب سموهما لأسرة وذوي الشهيد عن صادق العزاء والمواساة، مبتهلين إلى الخالق سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن ينزله منزلة الأبرار والأخيار والأطهار.

قدم واجب العزاء إلى جانب سموهما، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.