ضبط مخالفات الهاتف وحزام الأمان إلكترونياً في عجمان

أعلنت القيادة العامة لشرطة عجمان، أنه سيتم اعتباراً من أول أكتوبر المقبل تفعيل منظومة الرقابة الذكية التي تقوم بضبط مخالفات الهاتف المتحرك وحزام الأمان في مختلف شوارع الإمارة.

وأوضحت شرطة عجمان، في بيان، أمس، أن المنظومة تتمثل في تطبيق الرقابة الذكية، لضبط مخالفة استخدام الهاتف المتحرك، أثناء القيادة، ومخالفة عدم وضع حزام الأمان، داعية السائقين إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية.

وأكدت القيادة العامة لشرطة عجمان أن هذا الإجراء يأتي حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق، والحد من الحوادث المرورية والإصابات.

يذكر أن القيادة العامة لشرطة عجمان تعتمد في خططها الاستراتيجية، على منظومة أمنية متكاملة لتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية للسائقين والركاب والمشاة، بما يعزز مستوى الأمان بالأنظمة والقوانين المرورية ويجعل الطرق أكثر أماناً.