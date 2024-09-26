«قضاء أبوظبي» تقبل قيد 18 محامياً جديداً

وافقت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي على طلبات القيد بجدول المحامين المشتغلين لـ18 محامياً مواطناً جديداً، إلى جانب قبول طلب نقل محامٍ واحد إلى جدول المحامين غير المشتغلين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، إذ اطلعت اللجنة على طلبات تجديد قيد لثلاثة محامين انتهى قيدهم لمدة تزيد على شهرين، كما اطلعت على شكوى ضد محامٍ، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة، فيما اطلعت على سبعة طلبات للمحامين واتخذت بشأنهم القرارات اللازمة. وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها برئاسة وكيل دائرة القضاء، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف العين القاضي بوشعيب هجامي، والقاضي عاصم السعدني - محكمة أبوظبي التجارية، والمستشار محمد ضويهر الكثيري - النيابة العامة، والمحامي عبدالله فضل الحمادي، ومدير إدارة شؤون المحاماة والخبراء، ومقرر اللجنة، خميس مبارك القبيسي.