رئيس الدولة يبحث مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي آفاق تطور علاقات البلدين

التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في إطار زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأميركية، عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، وبحث معهم آفاق تطور العلاقات الإماراتية-الأميركية على مختلف المستويات إلى جانب عدد من الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك.

وقال سموّه، خلال لقاءاته ـ كلٌ على حدة ـ رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السيناتور مارك وارنر، والسيناتور ماركواين مولين، والسيناتور جوني إرنست، والسيناتور توم كوتون، والسيناتور جون ثون، «إن دولة الإمارات والولايات المتحدة تجمعهما علاقات صداقة، وتحالف استراتيجي كان للكونغرس ولا يزال دور أساسي في تعزيزه».

وأكد سموّه أن زيارته تأتي في إطار الحرص المشترك على دفع مسارات التعاون والعمل الثنائي، للارتقاء بهذه العلاقات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين، خصوصاً في قطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، ومواجهة التغير المناخي، والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والاستدامة وغيرها من الجوانب التي تحظى بأولويات البلدين، وذلك في ظل وجود إرادة مشتركة وأسس راسخة من الاحترام المتبادل والثقة والمصالح المشتركة.

وقال سموّه: «إن الولايات المتحدة حليف رئيس لبلدنا وهو توجه أساسي في سياستنا الخارجية لم يتغير على مدى أكثر من 50 عاماً».

وأشار سموّه إلى الاهتمام الذي توليه قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة للحوار والتشاور مع الأصدقاء في الولايات المتحدة الأميركية بشأن قضايا منطقة الشرق الأوسط، وإيجاد حلول عبر القنوات الدبلوماسية لأزماتها، وذلك انطلاقاً من أهمية الدور الأميركي بالإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في هذه المنطقة الحيوية من العالم.

وتناول صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال لقاءاته، رؤية البلدين المشتركة التي ترتكز على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار والسلام، وتعزيز قيم التعاون والتعايش في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع، ونبذ التطرف والعنف والإرهاب والعمل معاً لمواجهته، مؤكداً سموّه في هذا السياق دعم دولة الإمارات للمبادرات والجهود الأميركية لوقف الحرب في قطاع غزة، وتطلعها إلى دور مؤثر من قبل الكونغرس في الدفع بهذا الاتجاه.

حضر جانباً من اللقاءات، سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، ووزير الاستثمار محمد حسن السويدي، وسفير الدولة لدى الولايات المتحدة يوسف مانع العتيبة.

• محمد بن زايد: الإمارات والولايات المتحدة تجمعهما علاقات صداقة وتحالف استراتيجي كان للكونغرس دور أساسي في تعزيزه.

• الولايات المتحدة حليف رئيس لبلدنا وهو توجه أساسي في سياستنا الخارجية لم يتغير على مدى أكثر من 50 عاماً.