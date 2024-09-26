رئيس الدولة يجري اتصالين هاتفيين مع بيل كلينتون وعائلة كارتر

أجرى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالين هاتفيين مع الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، وعائلة الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر، في إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وتبادل سموّه مع بيل كلينتون، خلال المكالمة، الأحاديث الودية، وتطرقا إلى العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، والدور الذي لعبه كلينتون في تعزيزها خلال فترة رئاسته.

وتمنى صاحب السموّ رئيس الدولة، للرئيس الأميركي السابق وعائلته موفور الصحة والسعادة، فيما عبر كلينتون عن شكره لسموّه على المكالمة، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

واطمأن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال مع عائلة الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر على صحته، متمنياً له الصحة وطول العمر.

كما أشاد صاحب السموّ رئيس الدولة بالدور الإنساني لجيمي كارتر على الساحة الدولية، وتعاونه المثمر مع دولة الإمارات منذ عهد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومع سموّه، من خلال «مركز كارتر» في هذا الشأن، خصوصاً في مواجهة الأمراض المدارية المهملة، إضافة إلى جهوده في دعم السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وعبرت عائلة كارتر عن شكرها وتقديرها لهذه اللفتة الكريمة من قبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وما أبداه من مشاعر طيبة تجاه الرئيس السابق وعائلته.

إلى ذلك، التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وزيرة التجارة في الولايات المتحدة الأميركية، جينا ريموندو. تناول اللقاء ما تشهده العلاقات الإماراتية-الأميركية من تطور في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجية التي تخدم رؤية البلدين لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.

وتطرق اللقاء إلى أهمية الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، لضمان مستقبل أكثر ازدهاراً وتنمية واستدامة للجميع، إضافة إلى «الشراكة العالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي» التي أعلنتها، أخيراً، شركة «إم جي إكس» الإماراتية المتخصصة في مجال التكنولوجيا مع عدد من الشركات الأميركية المتخصصة في هذا المجال الحيوي المستقبلي والذي يتوافق مع رؤية دولة الإمارات التنموية التي تمثّل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي محوراً رئيساً فيها.

حضر اللقاء، سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، ووزير الاستثمار محمد حسن السويدي، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية خلدون المبارك، وسفير الدولة لدى الولايات المتحدة يوسف مانع العتيبة.