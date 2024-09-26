«الموارد البشرية لحكومة دبي» تشارك في «الإمارات للوظائف»

تشارك دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في النسخة الـ23 من معرض «رؤية الإمارات للوظائف»، الذي يختتم أعماله اليوم بمركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «الشباب يستطيع». تأتي مشاركة الدائرة، بصفتها الداعم الحكومي الرسمي للحدث، تحت شعار «هنا البداية»، بهدف دعم الطلاب عبر ورش عمل وجلسات إرشادية، تسهم في تطوير مهاراتهم وقدراتهم المهنية. وتسلط المشاركة الضوء على البرنامج المبتكر «Future Vision Navigator»، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الخريجين على اكتشاف مساراتهم المهنية. وأكد مدير عام الدائرة، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، أهمية دعم مثل هذه المبادرات الوطنية التي تعزز جاهزية الكوادر الإماراتية للمستقبل، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».