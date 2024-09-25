حمدان بن محمد: أبطال قواتنا المسلحة وشهداؤنا الأبرار فخر الوطن

نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، منتسبي القوات المسلحة الأربعة الذين استشهدوا خلال حادث تعرضوا له أثناء تأديتهم للواجب الوطني داخل الدولة.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز في استشهاد أربعة من بواسل الإمارات من منتسبي القوات المسلحة خلال حادث تعرضوا له أثناء تأديتهم للواجب الوطني داخل الدولة".

وتابع سموه: "نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ... وتشرفت اليوم بزيارة عدد من أبطالنا الذين تعرضوا للإصابة خلال الحادث، ويتلقون الرعاية الصحية في مستشفى زايد العسكري للاطمئنان على أوضاعهم، ونسأل الله لهم جميعاً بالشفاء العاجل. أبطال قواتنا المسلحة وشهداؤنا الأبرار هم فخر الوطن، وستبقى تضحياتهم حاضرة في وجدان شعبنا ونموذجاً مشرفاً لحب الإمارات والتضحية في سبيل رفعتها وعزتها."