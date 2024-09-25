"مبروك ما ياك" توفر للمواليد الجدد من المواطنين 5 وثائق

دعت الحكومة الرقمية، للدولة، الاسر المواطنة، إلى التقديم على خدمة تحديث بيانات الأسرة، بعد ولادة طفل، واستخراج شهادة الميلاد له، إذ يتم إرفاق الوثائق المطلوبة والتقديم على الخدمة من خلال موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وشرح تقرير أصدرته أخيرا بأن هناك خمس وثائق مطلوبة للمواليد الجدد من المواطنين، إذ يتعين أولا الحصول على "بلاغ ولادة" موقّع ومختوم من المستشفى الذي تمّت به الولادة، إن تمت الولادة في أحدى المستشفيات الحكومية ، ويتم استخراج شهادة الميلاد مباشرة من المستشفى.

وفي حال كانت الولادة في مشفى خاص، يجب على الوالدين التقدم بطلب للحصول على شهادة ميلاد من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو من هيئة الصحة في الإمارة محل الإقامة، مرفقا ببلاغ الولادة والوثائق المذكورة أعلاه والمطلوبة لفتح ملف.

وثانيا بعد استخراج شهادة الميلاد، يلزم الأسرة التقديم على خدمة تحديث بيانات الأسرة، وإضافة المولود في خلاصة القيد، ثالثا تسجيل المولود في النظام السكاني، ورابعا بناء على شهادة الميلاد، يمكنهم التقدم بطلب للحصول على جواز سفر للمولود الجديد من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ورابعا بعد الحصول على جواز السفر يمكن التقديم للحصول على بطاقة هوية للمولود.

وأشار إلى أنه كخيار بديل، للخطوات السابقة، يمكن للمواطنين الاستفادة من الخدمة الإلكترونية المتكاملة "مبروك ما ياك" التي تقدم للمواليد المواطنين عدة خدمات في طلب واحد، وهي: إصدار شهادة الميلاد، إضافة المولود في بيانات الأسرة، تسجيل المولود في السجل السكاني، إصدار جواز السفر، إصدار بطاقة الهوية، التأمين- ثقة، بطاقة صحية (اختياري).

وبالنسبة للأوراق المطلوبة للمواليد الوافدين، أكد التقرير أنه يجب تسجيل مولود المقيم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ولادته، وفي حال اختلاف جنسية الأبوين، يُلحق المولود بجنسية أبيه. يمكن للأفراد طلب إصدار شهادة الميلاد من المستشفى التي تمت بها الولادة، أو من خلال هيئة الصحة المعنية في الإمارة.

وللحصول على وثيقة الولادة يجب تقديم الوثائق التالية: بلاغ مولود حي، مختوم من المستشفى، بطاقة الخروج من المستشفى، صورة وأصل عن بطاقة الهوية وجواز السفر لكلا الوالدين، صورة وأصل من عقد الزواج باللغة العربية مصدق حسب الأصول، أو مترجم للغة العربية ومصدق حسب الأصول.

وأكدت الحكومة الرقمية أنه يجب على كافة المقيمين تصديق شهادة الميلاد من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، و وزارة الخارجية، وأن تكون شهادات الميلاد المختومة من هيئة الصحة بدبي أو دائرة الصحة في أبوظبي تعادل ختم وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وأشارت إلى أنه يُمنح المقيم 120 يوماً من تاريخ ولادة الطفل لتحضير الوثائق الرسمية التي تشمل شهادة الميلاد، وجواز السفر، وتأشيرة الإقامة، وبطاقة الهوية الصادرة من دولة الإمارات، فيما تُطبق رسوم بقيمة 100 درهم عن كل يوم إضافي إذا لم يتم الانتهاء من الحصول على التأشيرة خلال الوقت المحدد، ولن يُسمح للطفل بمغادرة الدولة.

ونصحت أيضا بالتواصل مع سفارة أو قنصلية بلدك في دولة الإمارات للتعرف على القوانين التي تحكم عملية الحصول على شهادة ميلاد، وجواز سفر للمولودين في الخارج.