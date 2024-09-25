رئيس الدولة: الإمارات تولي أهمية كبيرة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي لخدمة رؤيتها التنموية

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، في واشنطن - كلاً على حدة - ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ولاري فينك الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، وجينسن هوانغ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه للولايات المتحدة الأميركية.

تناولت اللقاءات التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، والتعاون بين الجهات المعنية في دولة الإمارات وشركة مايكروسوفت، والاستثمارات المشتركة في هذا المجال الحيوي.

وتطرقت إلى أهمية «الشراكة العالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي» التي أعلنت مؤخراً، وتشارك فيها شركة «إم جي إكس» الإماراتية المتخصصة في مجال التكنولوجيا وشركة «مايكروسوفت» وغيرهما، وما تمثله هذه الشراكة من دفعة مهمة للاستثمار في هذا المجال لمصلحة التنمية والازدهار في العالم كله.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لخدمة رؤيتها للتنمية في الحاضر والمستقبل، وحريصة على تعزيز تعاونها مع الشركات العالمية في هذا الشأن، مشدداً على أن الاستخدام المسؤول لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يعزز التنمية في العالم، ويعود بالخير على الجميع.

من جانبهم، أكد مسؤولو الشركات الثلاث حرصهم على مواصلة التعاون مع دولة الإمارات في مجال التكنولوجيا المتقدمة، منوهين إلى أهمية الاستراتيجية الإماراتية في مجال الذكاء الاصطناعي.

حضر اللقاءات عدد من أعضاء الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

• رئيس الدولة التقى مسؤولي «مايكروسوفت» و«بلاك روك» و«إنفيديا».