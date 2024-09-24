حاكما عجمان و أم القيوين يؤديان صلاة الجنازة على جثمان الشيخ عبدالله بن أحمد المعلا

أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الراس في أم القيوين، صلاة الجنازة على جثمان المغفور له الشيخ عبد الله بن أحمد بن راشد المعلا، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد و نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي،ولي عهد عجمان، ومعالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصربن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان والشيخ مكتوم بن راشد المعلا، والشيخ محمد بن راشد المعلا والشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد النعيمي.

كما أدى الصلاة عدد من كبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية، وأعيان، ووجهاء البلاد ،والمواطنين، والمقيمين.

وشيع جثمان الفقيد عقب الصلاة إلى مقبرة أم القيوين حيث ووري الثرى.

وتقدم المشيعون بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، وإلى شيوخ آل المعلا بهذا المصاب الجلل، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.