بلدية دبي توظف الواقع الافتراضي لتعزيز مهارات الموظفين في مجال الصحة والسلامة المهنية

كشفت بلدية دبي، خلال مشاركتها في اليوم الأول من فعاليات معرض الإمارات للوظائف "رؤية 2024"، عن إطلاق أول برنامج تدريبي من نوعه في مجال الصحة والسلامة المهنية يعتمد على تقنية الواقع الافتراضي، في خطوة تعكس حرص البلدية على استثمار أحدث التقنيات لتطوير قدرات الموظفين، وتعزيز مهاراتهم لمواكبة التحديات المتغيرة في بيئة العمل.

ويتيح البرنامج للمشاركين خوض تجربة تدريبية متقدمة عبر محاكاة سيناريوهات العمل الواقعية لتعزيز قدرتهم على التعامل بكفاءة مع المخاطر المهنية المختلفة. ويأتي هذا البرنامج في إطار استراتيجية بلدية دبي الرامية إلى تطبيق أحدث الابتكارات التقنية في مجال الصحة والسلامة المهنية، بهدف رفع مستوى الوعي الوقائي والامتثال لأعلى معايير السلامة.

وبهذه المناسبة، قالت مدير إدارة الموارد البشرية، لدى بلدية دبي، عائشة الحمادي: "يجسد إطلاق هذا البرنامج التدريبي المبتكر التزام بلدية دبي بتوظيف أحدث تقنيات الواقع الافتراضي لتعزيز كفاءة موظفينا وتطوير مهاراتهم، إذ نهدف من خلال هذه المبادرة إلى تقديم تجربة تعليمية متقدمة وفريدة تسهم في رفع معايير السلامة المهنية وخلق بيئة عمل أكثر أماناً واستدامة، بما يتماشى مع رؤية دبي الرائدة في اعتماد الحلول التكنولوجية المتطورة".

وأكدت بلدية دبي التزامها الراسخ بتطوير الكفاءات الوطنية من خلال اعتماد أحدث الحلول التكنولوجية في التدريب المهني، مع التركيز على تقديم برامج مبتكرة تواكب أحدث التطورات العالمية في مجالات الصحة والسلامة. يهدف هذا البرنامج إلى تجهيز الموظفين لمواجهة التحديات المستقبلية بفعالية وكفاءة، والإسهام في تعزيز بيئة عمل تتسم بالسلامة والاستدامة.