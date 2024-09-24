"أوقاف دبي" تمنح مطعما "علامة دبي للوقف"

منحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي ممثلة بمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة "علامة دبي للوقف" لمطعم "مونتوك" وذلك لمشاركته في مبادرة "وقف طاولة في مطعم" ضمن حملة شباب الخير.

وتقوم المبادرة على تخصيص ريع طاولة واحدة أو أكثر في مطعم أو تخصيص نسبة من ريع المطعم لإنشاء وقف خيري مستدام يخدم المجالات الخيرية والإنسانية في المجتمع.

وأعرب سعادة علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر عن سعادته بعطاءات أبناء هذا الوطن وحرصهم الدائم على أداء دورهم الإنساني ومسؤوليتهم تجاه المجتمع..لافتا إلى أن المبادرة اجتذبت عشرات المطاعم في مختلف إمارات الدولة من مواطنين ومقيمين على تراب هذه الوطن الطيب للمشاركة في الوقف المبتكر ويكونوا جزءا من المشاريع الإنسانية المستدامة لخدمة المجتمع.