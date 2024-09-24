بتوجيهات محمد بن راشد .. "دبي الإنسانية" تنقل 71.6 طنا من الإمدادات الطبية الحيوية إلى غزة

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نقلت "دبي الإنسانية " إمدادات إغاثة عاجلة لقطاع غزة عبر ميناء العريش المصري، في جهد منسق لدعم المتضررين والنازحين.

وانطلقت طائرة بوينغ 747 من جناح طيران دبي الملكي، محملة بـ 71.6 طنًا من الإمدادات الطبية الأساسية من مخزون منظمة الصحة العالمية ومستودع الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة التابع لبرنامج الأغذية العالمي، حيث تضمّنت الشحنة أدوية لعلاج الكوليرا، ومجموعة الصحة الطارئة المشتركة بين الوكالات، إضافة إلى معدات وأدوية الإغاثة الصحية.

وقال معالي محمد الشيباني رئيس مجلس إدارة "دبي الإنسانية": تولي دبي الإنسانية، أولوية قصوى لتخفيف معاناة المتضررين من الصراع المدمر في غزة، وبفضل الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نتمكن من توصيل المساعدات إلى أولئك المتضررين في غزة. وسيبقى التزامنا ثابتاً لضمان إيصال المساعدات الأساسية إلى من هم في أمس الحاجة إليها في هذه الظروف الاستثنائية."

وتعد هذه هي الشحنة التاسعة عشرة التي تسيّرها "دبي الإنسانية" من أجل غزة منذ بداية الأزمة في أكتوبر 2023. وتقدر قيمة الإمدادات في هذه الشحنة بنحو 3.8 مليون درهم إماراتي (1,037,560 دولار أميركي) والتي من المتوقع أن تساهم في إغاثة ومساعدة أكثر من 300 ألف شخص من أهالي غزة.

وقالت الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: "قامت منظمة الصحة العالمية بتقديم أدوية أساسية وإمدادات صحية ومعدات لغزة بقيمة تزيد عن 9.2 مليون دولار أميركي منذ بداية الصراع، وهو ما يمثل نحو 40% من إجمالي الشحنات التي أُرسلت من مركزنا اللوجستي في دبي. إنّ رحلة تشمل 62.3 طنًا متريًا من الأدوية المنقذة للحياة للأمراض السارية وغير السارية، هي واحدة من إجمالي 13 رحلة شحن تم تنسيقها بواسطة "دبي الإنسانية" منذ بدء الأزمة، مما يسمح لمنظمة الصحة العالمية والشركاء بتوصيل الإمدادات الصحية الضرورية بسرعة. أصبح هذا الشريان الحيوي ممكنًا بفضل الدعم السخي والتنسيق من حكومة دبي و"دبي الإنسانية"، التي تعتبر شراكاتها القوية أساسية لجهودنا الإنسانية في غزة وخارجها."

ومن جهته، قال ستيفن أندرسون، ممثل برنامج الأغذية العالمي لدى دول مجلس التعاون الخليجي: "بفضل قيادة دولة الإمارات والرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والدعم القوي لدبي الإنسانية، أثبتت الإمارات التزامًا ثابتًا بالعمل الإنساني على مستوى العالم لعقود. ويُظهر هذا الجسر الجوي الأخير، الذي يحمل 71 طنًا متريًا من الإمدادات المنقذة للحياة لأكثر الأشخاص حاجةً في غزة، هذا الالتزام المستمر. وبصفته الذراع اللوجستي الإنساني للأمم المتحدة، يفخر برنامج الأغذية العالمي بدوره في تعزيز جهود الأمم المتحدة وشركاء العمل الإنساني الآخرين من أجل تقديم الدعم الفوري والفعال لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليه."

وتواصل "دبي الإنسانية" دعم جهود الاستجابة العالمية للمجتمع الإنساني الدولي، من خلال صندوق الأثر الإنساني العالمي حيث سيّرت يوم أمس شحنة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لمكافحة تفشي مرضmpox ، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية .