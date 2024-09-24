رئيس الدولة والرئيس الأميركي يبحثان في واشنطن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وجو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، أمس، العلاقات الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة، والعمل المشترك لتعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات، بما يحقق مصالحهما المشتركة، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال جو بايدن في البيت الأبيض، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق له في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى الولايات المتحدة، حيث رحب الرئيس الأميركي بسموه، مؤكداً أهمية الزيارة في تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين على جميع المستويات.

وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على منصة «إكس» عقب اللقاء: «سعدت باللقاء مع فخامة جو بايدن اليوم في واشنطن. بحثنا العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين الإمارات والولايات المتحدة، والعمل المشترك لتعزيزها وتوسيع آفاقها، خاصة في الاقتصاد والتجارة والطاقة والاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء والمناخ، وغيرها من المجالات التي تجسد رؤيتنا المشتركة للتنمية والازدهار والاستقرار للجميع».

واستعرض سموه والرئيس الأميركي آفاق التعاون وأهمية توسيع مجالاته، خصوصاً الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء، إضافة إلى الطاقة المتجددة ومواجهة التغير المناخي والأمن الغذائي وحلول الاستدامة، وغيرها من الجوانب التي تخدم رؤية البلدين تجاه تحقيق مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً للجميع، وذلك في إطار العلاقات التاريخية التي تمتد لأكثر من 50 عاماً، والشراكة المتنوعة والممتدة التي تجمع البلدين.

كما بحث الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، تركزت على التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والجهود المبذولة تجاه وقف إطلاق النار في القطاع، بما يسمح بتدفق المساعدات الإنسانية الكافية دون عوائق، واحتواء التصعيد الذي يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وثمن سموه في هذا السياق مبادرة الرئيس جو بايدن، وجهود الوساطة المشتركة التي تقوم بها الولايات المتحدة وجمهورية مصر العربية ودولة قطر، للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن الأسرى والمحتجزين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكداً سموه أهمية مواصلة هذه الجهود بوصفها خطوة أولى في الطريق نحو استئناف المسار السياسي لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم القائم على أساس «حل الدولتين»، ما يضمن الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة كافة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية تجمعهما علاقات صداقة وتحالف استراتيجي متين يقوم على أسس راسخة من الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، إضافة إلى ارتكازها على تاريخ طويل من التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها.

كما شدد سموه على حرص الإمارات على مواصلة تعزيز تعاونها مع الولايات المتحدة الأميركية في ظل رؤاهما المشتركة بشأن العمل من أجل السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وبناء موقف دولي فاعل تجاه التحديات العالمية المشتركة، انطلاقاً من نهج دولة الإمارات الثابت تجاه دعم الاستقرار والسلام والتنمية على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال العمل الدولي الجماعي متعدد الأطراف.

وأكد الجانبان خلال اللقاء حرصهما على مواصلة تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين، في ظل الاهتمام الذي توليه قيادتاهما لتطوير هذه العلاقات، بما يحقق مصالحهما المشتركة.

كما أكدا في ختام لقائهما حرص البلدين على بذل مزيد من الجهود لاحتواء الأزمات التي تشهدها المنطقة، والحد من تفاقم الأوضاع الإنسانية فيها، ودعم أسس أمنها واستقرارها.

وكان سموه قد كتب كلمة في سجل الزوار لدى وصوله إلى البيت الأبيض، قال فيها: «سعدت بهذه الزيارة ولقاء فخامة الرئيس جو بايدن. العلاقات الإماراتية الأميركية استراتيجية راسخة، ونواصل العمل معاً على تعزيزها، بما يخدم التنمية المشتركة للبلدين. أتمنى للولايات المتحدة وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار».

حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية خلدون المبارك، وسفير الدولة لدى الولايات المتحدة، يوسف مانع العتيبة.