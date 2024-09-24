مبادرة لـ «التوظيف بنظام الدوام الجزئي»

أطلق مصرف الشارقة الإسلامي مبادرة لتوظيف طلبة الجامعات والكليات والخريجين، بنظام «الدوام الجزئي» في مختلف إدارات المصرف وفروعه، وذلك في إطار الجهود المستمرة لاستقطاب الكوادر الوطنية.

جاء ذلك خلال تدشين المبادرة، أمس، في منتدى الطلاب بكليات البنين في جامعة الشارقة، بحضور عدد من المسؤولين في المصرف ودائرة الموارد البشرية، وممثلي جامعات الشارقة وكلباء وخورفكان والذيد وكليات التقنية العليا، والجامعة الأميركية بالشارقة، وأكاديمية الشارقة للعلوم البحرية، وكلية الأفق، إضافة إلى ممثلي الاتحادات الطلابية في المدينة الجامعية في الشارقة.

وتقدّم مبادرة المصرف للتوظيف بنظام العمل الجزئي للطلبة والخريجين العديد من المميزات، منها ساعات عمل مرنة بواقع أربع ساعات يومياً، إلى جانب الراتب الشهري والإجازات السنوية، والإجازات الدراسية، خلال فترة الاختبارات، فضلاً عن توفير خدمة التأمين الصحي لهم.