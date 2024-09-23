رئيس الدولة: بحثت مع الرئيس بايدن العديد من المجالات التي تجسد رؤيتنا المشتركة للتنمية والازدهار والاستقرار للجميع

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، العديد من المجالات التي تجسد الرؤية المشتركة للتنمية والازدهار والاستقرار للجميع.

وقال سموه في تدوينة على "منصة "إكس": "سعدت باللقاء مع فخامة #جو_بايدن اليوم في واشنطن. بحثنا العلاقات الإستراتيجية الراسخة بين #الإمارات و #الولايات_المتحدة، والعمل المشترك لتعزيزها وتوسيع آفاقها خاصة في الاقتصاد والتجارة والطاقة والاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء والمناخ وغيرها من المجالات التي تجسد رؤيتنا المشتركة للتنمية والازدهار والاستقرار للجميع".