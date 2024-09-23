وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم إلى البيت الأبيض في مستهل الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله..فخامة جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية الذي رحب بزيارته والوفد المرافق.

ويبحث سموه مع فخامة جو بايدن خلال اللقاء تعزيز علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة وشراكتهما الإستراتيجية في جميع المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء إضافة إلى الطاقة المتجددة ومواجهة التغير المناخي وحلول الاستدامة وغيرها من المجالات التي تخدم رؤية البلدين تجاه بناء مستقبل أفضل لشعبيهما.

رئيس الدولة يصل إلى البيت الأبيض وجو بايدن في مقدمة مستقبليه.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/KBfNkBOsos

— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) September 23, 2024