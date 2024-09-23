"مطوعة الفريج" مبادرة مجتمعية جديدة من "إسلامية دبي"

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، إطلاق مبادرتها المجتمعية الجديدة "مطوعة الفريج" وذلك في إطار جهودها لتلبية احتياجات الأجيال الجديدة من خلال توفير حلقات لحفظ القرآن الكريم وعلومه تتناسب مع مختلف الفئات العمرية مما يعزز من قيم المعرفة والتربية الإسلامية عبر منصة رقمية موحدة.

وقال سعادة أحمد درويش المهيري مدير عام الدائرة، إن المبادرة التي تنطلق في أكتوبر 2024 وتستمر حتى 15 يونيو 2025، مخصصة للإناث وتأتي ضمن سلسلة المبادرات المجتمعية التي تنفذها "إسلامية دبي" في إطار تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 ولاسيما ما يرتبط منها ببناء الأسرة الأسعد والأكثر ترابطا وتسامحا وتمسكا بالقيم والهوية الوطنية.

ونوه المهيري إلى سعي الدائرة لتوفير فرص تعليمية متطورة تتماشى مع احتياجات المجتمع وتساهم في بناء قاعدة قوية من القيم والمبادئ الإسلامية لإعداد جيل من الفتيات وربطهن بكتاب الله وسنته، موضحا أن هذه المبادرة تساهم في اكتشاف المواهب المواطنة وتنميتها عن طريق الاستعانة بالسيدات المواطنات المتقاعدات المؤهلات بالدراسات الإسلامية أو إجازة في القرآن الكريم؛ وأكد أن "مطوعة الفريج" ستكون المنصة المعتمدة والأقرب للمجتمع.

وتعد "مطوعة الفريج" منصة تعليمية قرآنية تمكن الدارسات من تعلم وحفظ القرآن الكريم عن بعد وفق أساليب التعلم الحديثة والمتطورة، وتستهدف الإناث من عمر 16 سنة فما فوق وتستقبل المشاركات من أصحاب الهمم وكبار السن حيث تسعى إلى تأهيل جيل واعٍ مؤثر إيجابيا في المجتمع من خلال دروس مخصصة في كتاب الله وفقه العبادات والقيم الاسلامية عن طريق دروس تفاعلية عبر منصة رقمية إذ تمتاز المبادرة بمرونة أوقات الدروس بما يتناسب مع احتياجات الفئة المستهدفة في المجتمع.

وقال الدكتور عبدالله إبراهيم عبدالجبار مدير إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه بالإنابة، إن مبادرة "مطوعة الفريج" جاءت لتلبية احتياجات المجتمع من الإناث من خلال تقديم دروس متنوعة تتناسب مع مختلف الفئات العمرية عبر منصة رقمية موحدة، مؤكدا حرص الدائرة على توفير منصة رسمية لتبادل المعرفة وتعزيز القيم الإسلامية.

وحث عبدالجبار جميع المهتمات على التسجيل والمشاركة في هذه المبادرة كونها فرصة للتطوير والمشاركة الفعّالة.

جدير بالذكر أن المبادرة ستفتح باب التسجيل خلال الأسبوع الأول من اكتوبر 2024 وستشمل حلقات لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه الشرعية موزعة على مدار الأسبوع حسب الفئات العمرية، ويمكن التقديم على "مطوعة الفريج" كمعلمة عبر تطبيق وظائف دبي وذلك حسب الاشتراطات المعتمدة لدى الدائرة.