إقامة دبي تحتفي باليوم الوطني السعودي ال 94 في مطارات دبي

احتفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي باليوم الوطني السعودي الـ 94 الذي يصادف 23 سبتمبر من كل عام، من خلال تنظيم سلسلة من الأنشطة والفعاليات، بما في ذلك إضاءة البوابات الذكية باللون الأخضر. وذلك لعمق العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية الراسخة بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وفي إطار الاحتفالات، ارتدى ضباط الصف الأول في إقامة دبي أوشحة تحمل علمي البلدين، فيما استقبل مأمورو الجوازات في مطارات دبي الزوار السعوديين بالورود والأعلام والقهوة العربية والتمر والهدايا التذكارية، تجسيدًا للعلاقات المميزة التي تجمع بين الشعبين في الدين، واللغة، والتاريخ، والعادات، والتقاليد .

كما تميزت الأجواء الاحتفالية بإضاءة البوابات الذكية باللون الأخضر، وتقديم هدايا للأطفال الذين استقبلتهم الشخصيتان الكرتونيتان المحببتان "سالم وسلامة". وقد تم إهداء القادمين صناديق هدايا تذكارية ورمزية، بالإضافة إلى شريحة هاتف مقدمة من شركة دو التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة. وزُيّن جوازات سفر السعوديين بشعار اليوم الوطني السعودي الـ 94 وختم يحمل عبارة (#الإمارات_السعودية_معًا_أبدًا).

وأكد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، على عمق العلاقات مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تعززها قيادات الدولة وحكام الإمارات. كما أشار إلى قرب الشعبين الشقيقين من بعضهما البعض، وحسن الضيافة الدائم للمسافرين السعوديين، وكأنهم في وطنهم الثاني.

وأضاف سعادته أن إقامة دبي توفر كافة التسهيلات لإنهاء إجراءات السفر بسرعة فائقة وتقديم جميع أشكال الدعم للمسافرين السعوديين بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الجميع، مشيرًا إلى أن اليوم الوطني السعودي يحظى باهتمام خاص نظرًا لخصوصيته وقيمته التاريخية