أحمد بن محمد يحضر الاحتفال باليوم الوطني السعودي في دبي

حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامته القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في دبي بفندق الهيلتون - الحبتور بالاس، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ94 للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مقر الحفل القنصل العام للمملكة العربية السعودية، عبدالله بن منصور المطوع، حيث نقل سموه تهاني وتبريكات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب السعودي الكريم، بهذه المناسبة الوطنية الغالية، معرباً سموه عن صادق أمنياته للمملكة بدوام التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، عمق العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تستمد قوتها من روابط متينة يعززها الحرص المتبادل بين قيادتي البلدين، والرؤية المشتركة لتطوير تلك العلاقات والدفع بها قُدماً لتكون نموذجاً متميزاً للتعاون.

وحضر الحفل عدد من كبار المسؤولين في الدولة وأعيان البلاد، إلى جانب أعضاء البعثات القنصلية العربية والأجنبية في دبي وأبناء الجالية السعودية في الدولة.