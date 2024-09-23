الإمارات وإسواتيني توقعان اتفاقية تعاون لتبادل الخبرات في التحديث الحكومي

وقّعت حكومتا دولة الإمارات ومملكة إسواتيني اتفاقية تعاون لتبادل الخبرات في مجالات التطوير والتحديث الحكومي، ضمن مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي الهادفة لنقل وتبادل الخبرات ومشاركة أفضل التجارب والممارسات مع الحكومات حول العالم، وفي إطار توجه البرنامج لتوسيع شراكاته مع دول قارة إفريقيا.

وقّع الاتفاقية وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، عمر سلطان العلماء، ووزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمملكة إسواتيني، سافانا مازيا.

وأكد عمر سلطان العلماء أن تعزيز التعاون الدولي، وتوسيع أطر الشراكة في المعرفة والخبرات مع دول العالم، يمثل توجهاً رئيساً لقيادة دولة الإمارات، التي تتبنى توسيع دائرة الشراكات والتعاون الدولي الهادف لتعزيز تجارب العمل الحكومي، وتعزيز تبادل المعرفة وأفضل الخبرات، بما ينعكس إيجاباً على الحكومات وجودة حياة المجتمعات.

وقال: إن الشراكة مع حكومة مملكة إسواتيني، تمثل إضافة جديدة لمبادرات التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، التي تحظى بانتشار واسع في قارات العالم، والتي حققت نتائج إيجابية في دعم الحكومات الساعية لتطوير وتحديث منهجيات العمل والإدارة الحكومية، بالاستفادة من أفضل التجارب والممارسات وقصص النجاح التي حققتها دولة الإمارات في هذا المجال، مشيراً إلى أن الشراكة ستسهم في فتح آفاق فرص تطويرية لحكومة إسواتيني، من خلال التبادل المعرفي وتعزيز الإدارة الحكومية، وتمكين الكوادر وأفراد المجتمع من أدوات المستقبل.

من جهتها، أعربت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمملكة إسواتيني، عن فخر بلادها بتوقيع مذكرة التفاهم مع دولة الإمارات.

وقالت سافانا مازيا: إنّ «الاتفاقية ستفتح آفاق التعاون بين البلدين في العديد من المجالات التكنولوجية، ما سيسهم في دعم العلاقات الثنائية، وتحسين الفرص الاقتصادية وتعزيز جودة حياة المواطنين في الدولتين».

وتركز مجالات التعاون التي تغطيها الاتفاقية على تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات لبناء القدرات الحكومية في مجالات متنوعة، تشمل الرقمنة، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، والتعليم، والبرمجة، وحاضنات الأعمال، والسياحة، والثقافة، وغيرها.

وتشمل محاور التعاون بين حكومتي البلدين، الخدمات الحكومية، والخدمات الذكية، والأداء الحكومي، والابتكار والتميز، وبناء القدرات القيادية، واستشراف المستقبل والتخطيط والإدارة الاستراتيجية.

عمر سلطان العلماء:

الشراكة مع إسواتيني، تمثل إضافة جديدة لمبادرات التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي.

سافانا مازيا:

الاتفاقية ستفتح آفاق التعاون بين البلدين في العديد من المجالات التكنولوجية.