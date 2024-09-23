%91.4 التزام المنشآت الغذائية بأنظمة السلامة في دبي

كشفت بلدية دبي عن تنفيذ 40 ألفاً و252 زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية من بداية العام الجاري حتى نهاية أغسطس الماضي، للتأكد من تلبية الاشتراطات الصحية واللوائح المعمول بها، والالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة في قطاع الأغذية. وتأتي هذه الجهود ضمن إطار الرقابة الصارمة، المستمرة، التي تلتزم بها البلدية للحفاظ على سمعة الإمارة كمركز عالمي للأغذية الآمنة وعالية الجودة.

وأكدت لـ«الإمارات اليوم» أن نسبة التزام المنشآت الغذائية بالقوانين وأنظمة سلامة الغذاء بلغت 91.4%، مضيفة أنه «مؤشر إيجابي يعكس مدى وعي المنشآت بأهمية تطبيق معايير السلامة الغذائية».

وأكدت البلدية اتخاذ إجراءات صارمة بحق المنشآت التي لم تلتزم بالمتطلبات الصحية، مشيرة إلى إغلاق منشآت غير ملتزمة بالشروط، لضمان توفير بيئة غذائية آمنة للجميع. وذكرت أنه يتوجب على المنشآت الالتزام بنظام سلامة الغذاء، الذي يهدف إلى ضمان سلامة الأغذية عبر جميع مراحل السلسلة الغذائية، بدءاً من لحظة استلام المواد الغذائية، مروراً بعمليات التخزين، والتحضير، والتصنيع، والتوزيع (النقل)، وصولاً إلى التداول والاستهلاك الآمن بين المستهلكين.

وتابعت: «يُعتبر وجود مشرف صحي مؤهل في المنشآت الغذائية عنصراً ضرورياً لضمان الالتزام بالقوانين وأنظمة سلامة الغذاء، لتولي مسؤولية مراقبة تطبيق الاشتراطات الصحية المعمول بها في إدارة سلامة الغذاء، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة عند الحاجة».

وذكرت أنها أطلقت «برنامج بلدية دبي للتميز في الأنظمة الغذائية» لحث المنشآت الغذائية على التميز والالتزام بالجودة، حيث سيتم تكريم المنشآت المتميزة خلال الدورة الأولى للبرنامج في أكتوبر المقبل، مؤكدة أن البرنامج سيكون بمثابة بصمة رائدة لتكريم الجهات والمنشآت الغذائية التي أسهمت بشكل بارز في تعزيز تلك المنظومة، ورفع مكانة دبي كمركز تجاري عالمي، ودعم أهداف «استراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي».

وأفادت بأن البرنامج يتضمن ثلاث فئات رئيسة، هي: التميز في فئة المطاعم، التميز في فئة مطاعم الفنادق، والتميز في فئة مطاعم الوجبات السريعة والكافتيريات.

وسيتم اختيار المنشآت الفائزة بناءً على خمسة معايير أساسية، تشمل: التميز في سلامة الأغذية والتغذية، الاستدامة، ثقافة سلامة الغذاء، التحول الرقمي، والابتكار.