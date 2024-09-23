استقطاع

تساءل متعاملون عما إذا كانت هناك معايير تحدد نسبة الاستقطاع من مبلغ التأمين الإيجاري عند إخلاء الوحدة السكنية، لافتين إلى أن إدارة العقارات تبالغ في تحديد نسبة الاستقطاع من مبلغ التأمين.

رعونة

يعاني مرتادو الطرق في خورفكان قيام فئة من الشباب بقيادة درّاجات نارية من دون أرقام مرورية بسرعات جنونية على طرق رئيسة وفرعية، ويتسابقون فيما بينهم، ويقوم بعضهم بتجاوزات خطرة بين المركبات، ما يشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين، مناشدين المسؤولين في شرطة الشارقة النظر في الأمر، وتغليظ المخالفات.

سلع

نلاحظ تفاوتاً في أسعار بعض السلع في المحال التجارية والهايبر ماركت على مستوى الدولة، إذ نرى وجود فروق واضحة في الأسعار بين محل وآخر للمنتج ذاته، الأمر الذي يثير التساؤل لدى المستهلك، لذا نناشد الجهات المعنية النظر في الأمر.

اقتراح

اقترح قرّاء تكثيف الاهتمام المجتمعي ببعض الأشجار والنباتات التي تتشكل تلقائياً بجانب بعض المناطق السكنية، أو الشوارع الخدمية، وعدم قطعها أو إزالتها لما لها من أهمية في الحفاظ على المكون البيئي، والعمل على التنسيق مع الجهات المعنية إذا دعت الحاجة إلى ضرورة إزالة بعضها.

حاويات

نلاحظ في العديد من المناطق السكنية قيام أشخاص بجمع الكراتين وعلب المشروبات الغازية من حاويات القمامة بغية بيعها، في مظهر غير حضاري، لذا نناشد الجهات المعنية النظر في هذا الأمر.