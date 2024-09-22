طقس الغد صحو بوجه عام غائم جزئياً أحياناً رطب ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وحركتها جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 15:56 والمد الثاني عند الساعة 05:47 ،و الجزر الأول عند الساعة 09:33 والجزر الثاني عند الساعة23:01.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ، و يحدث المد الأول عند الساعة 12:29والمد الثاني عند الساعة 02:30، والجزر الأول عند الساعة 19:37 والجزر الثاني عند الساعة 08:12.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 27 95 15

دبي 42 28 85 15

الشارقة 43 27 95 10

عجمان 39 28 90 30

ام القيوين 40 27 95 20

رأس الخيمة 42 28 90 15

الفجيرة 38 30 80 25

العـين 44 29 60 10

ليوا 43 28 90 10

الرويس 40 28 85 35

السلع 41 29 95 25

دلـمـا 37 30 90 40

طنب الكبرى 35 30 85 45

طنب الصغرى 35 30 85 45

أبو موسى 35 30 85 45