طقس الإمارات غداً.. صحو بوجه عام وغائماً جزئياً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:30 والمد الثاني عند الساعة 04:38 والجزر الأول عند الساعة 09:10 والجزر الثاني عند الساعة 22:08.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 01:35 والمد الثاني عند الساعة **:** والجزر الأول عند الساعة 18:44والجزر الثاني عند الساعة 07:10.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 28 85 35

دبي 40 30 85 35

الشارقة 40 27 80 35

عجمان 39 28 80 35

ام القيوين 38 25 80 35

رأس الخيمة 41 25 80 30

الفجيرة 38 29 85 40

العـين 43 28 50 15

ليوا 43 26 85 35

الرويس 39 25 85 35

السلع 39 28 85 35

دلـمـا 37 27 85 40

طنب الكبرى / الصغرى 35 30 85 40

أبو موسى 35 30 85 40.