تحديث منصّة خدمات الطرق الاتحادية

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، أمس، تطوير وتحديث منصّة خدمات الطرق الاتحادية الخاصة بإصدار وتجديد شهادات عدم الممانعة للعمل ضمن حرم الطريق، ويشمل ذلك تقليص عدد الإجراءات، ودمج المتشابه منها، وتخفيض زمن الإنجاز، دعماً لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الهادف إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وإلغاء الإجراءات والاشتراطات والمستندات غير الضرورية.

وقال الوكيل المساعد في وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع أصول البنية التحتية، المهندس محمد الميل، في بيان صحافي، أمس، إن الوزارة تهدف من خلال تطوير المنصّة إلى مواكبة التطلعات الحكومية بتصفير البيروقراطية، وتسهيل إصدار شهادات عدم الممانعة للعمل ضمن حرم الطرق الاتحادية، ما يعزز سرعة إنجاز المشاريع، وتقليل البيروقراطية المرتبطة بالإجراءات التقليدية.

ولفت إلى أن تطوير المنصّة سيسهم بشكل فعّال في تصفير البيروقراطية لخدمة إصدار شهادة عدم ممانعة، عبر تقليص رحلة المتعامل والمرفقات المطلوبة التي يحتاجها من 8 إلى 3 فقط، والإجراءات من 26 إجراء إلى 13 إجراء، ومدة الخدمة من 14 يوماً إلى 7 أيام، فيما ستسهم المنصّة المطورة في تصفير البيروقراطية لخدمة تجديد شهادة عدم ممانعة، من خلال خفض الإجراءات من 11 إلى 3 إجراءات فقط، ودون الحاجة إلى مرفقات، ومدة الخدمة من 4 أيام إلى لحظي (فوري).

ونظم قطاع أصول البنية التحتية في الوزارة ثلاثة ملتقيات ومجالس للمتعاملين، شارك فيها مسؤولو وموظفو الوزارة وعدد من المتعاملين ومن الممثلين من القطاع الخاص، هدفت إلى الاطلاع على المقترحات والأفكار التطويرية والإبداعية بشأن تصميم خدمات المستقبل، بما يلبي طموحات وتطلعات الشركاء والمتعاملين في الحصول على خدمات متكاملة ومميزة تفوق التوقعات، وتحقق لهم السعادة وجودة الحياة.