إشارات بكاميرات رقمية وسيارات ذاتية القيادة للتنقل المستقبلي في «معرض دبي»

شهد المؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية خلال فعالياته أمس، منتدى دولياً ركز على الإمكانية الأمنية لتقنيات المركبات ذاتية القيادة في عمليات نقل الركاب والشحن. وضمت جلسات المنتدى قادة عالميين تناولوا القضية المتعلقة بالسلامة على شبكات النقل، لاسيما الكيفية التي يمكن بها لتقنيات المركبات الآلية المتصلة أن تحدث حلاً تحويلياً لتحسين السلامة على الطرق. وطرح المتحدثون في المنتدى حالات استخدام واقعية لتقنيات المركبات الآلية المتصلة. وتركزت المناقشات حول الدور الحاسم للمعلومات في دعم الأتمتة في مجال النقل، وسلطت الضوء على الجهود التنسيقية اللازمة للاستفادة من مزايا السلامة الكاملة لتقنيات المركبات ذاتية القيادة المتصلة.

إلى ذلك، شهدت الدورة الـ30 من المؤتمر والمعرض الدولي لأنظمة النقل الذكية في دبي، عرض ابتكارات في مجال التنقُّل المستقبلي، وأبرزها إشارات ضوئية رقمية مزودة بكاميرات ترصد التقاطعات المرورية، و«سيارات ذكية» ستسهم بشكل كبير في تعزيز السلامة المرورية وخفض معدل الحوادث على الطرق، إضافة إلى تعزيز الاستخدام التكنولوجي لتطبيقات حجز المركبات ودفع الرسوم.

وعرض جناح الاتحاد الأوروبي، نماذج لسيارات التنقل الذكية، في مدينة جراتس النمساوية، إذ يقوم المستخدم بركوب السيارة واختيار الوجهة مجاناً، مع توفير مشغّل الأمان داخلها، بما يمكنه من الوصول إلى وجهته بطريقة سريعة وآمنة.

كما عرض جناح تايبيه، نظام «أمان التقاطعات الذكي 5G»، الذي يعمل على تحسين النقاط العمياء السابقة في رؤية سائق القطار الخفيف (الترام) بشكل فعّال، ما يساعد السائقين على فهم ظروف حركة المرور في التقاطع بشكل أفضل، بحيث يساعد السائقين على اتخاذ القرارات.

وكشف جان أولسن من جناح النرويج، عن إطلاق تطبيق للحلول الذكية للتذاكر والإدارة وخطط الدفع الشاملة الخاصة بالمستخدم، والذي يتم توفيره في محطات النقل المختلفة كالحافلات والمواقف العامة، مشيراً إلى أن هذا التطبيق يمكّن المستخدمين من إنهاء إجراءات الحجز والسداد بصورة سلسة ومستدامة.

من جانبه، قال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة «فلير» الأميركية، هشام عنان، إن شركته عرضت خلال المعرض إشارة ضوئية حديثة مزودة بكاميرا ترصد اتجاهات التقاطعات المرورية، وبناء على الحالة المرورية تعطي إشارة لتوجيه الحركة المرورية نحو الاتجاه المزدحم، بحيث نجعل التقاطع ذكياً وقادراً على تخفيف الازدحام المروري، لافتاً إلى أن هذه الإشارة تساعد على تخفيف الازدحام حسب أوقات الذروة.

وأوضح أنه يجري حالياً اختبار الإشارة لتنفيذها في شوارع إمارة دبي بعد اجتياز مراحل الاختبارات كافة، منوهاً بأن الشركة نفّذت أيضاً مشروعاً في شوارع دبي وهو كاميرا للمشاة، بحيث ترصد المشاة وتقوم بتغيير الإشارة بدلاً من زرّ الإشارة اليدوي، بحيث تعطي الأولوية لحركة المشاة.

من جانبها، عرضت دولة إستونيا ابتكارات مجموعة من شركاتها المحلية في مختلف مجالات أنظمة النقل الذكية، من أبرزها شركة «e-Pavement» التي أحدثت ثورة تقنية في مجال سلامة الطرق والبنية التحتية، من خلال تكنولوجيا الرصف الذكي التي تدمج المستشعرات لمراقبة حالة الطرق وتبادل المعلومات بشأنها في الوقت الفعلي، ما يعزّز سلامة المشاة، ويحسّن كفاءة إدارة حركة المرور بشكل عام.

ثورة في مجال السلامة

أكد المنتدى الدولي الذي انعقد ضمن المؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية، أهمية الجهود التعاونية في تطوير تقنيات المركبات الآلية المتصلة وقدرتها على إحداث ثورة في مجال السلامة في نقل الركاب والبضائع، ما يقدّم لمحة عن مستقبل تسهم فيه التكنولوجيا في الحد بشكل كبير من الحوادث وإنقاذ الأرواح على الطرقات.