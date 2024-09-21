«الأمن السيبراني» يحذر من النقر على «إعلانات خبيثة»

حذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات من خطر الإعلانات الخبيئة التي تتسلل إلى المواقع الإلكترونية الموثوقة، داعياً الأفراد إلى حماية أنفسهم منها، وأخذ الحيطة والحذر.

وذكر المجلس أن معظم المواقع الإلكترونية تعتمد على شركات تكنولوجيا الإعلانات الرقمية لاختيار وعرض الإعلانات، لكن هذا قد يؤدي أحياناً إلى ظهور إعلانات غير مرغوب فيها، ويعرّض المستخدمين لخطر البرمجيات الخبيثة وسرقة البيانات والاحتيال.

ونبّه إلى أن الإعلانات الخبيئة تتضمن مخاطر عدة، من بينها التهديد بالبرمجيات الخبيثة، حيث تقوم النوافذ المنبثقة بتثبيت برامج ضارة على جهازك دون علمك، واختراق البيانات، حيث قد تؤدي الثغرات الأمنية إلى سرقة المعلومات الشخصية والحساسة، وكذا الاحتيال الإلكتروني، وقد تقود بعض النوافذ المنبثقة المستخدم إلى عمليات احتيال تحت ستار خدمات الدعم الفني، ونصح الأفراد للبقاء آمنين من خطر هذه الإعلانات، وتعزيز حمايتهم، باتباع ثلاث نصائح أساسية هي: تفعيل حظر النوافذ المنبثقة، لصد الإعلانات الضارة قبل ظهورها، وتجنب الإعلانات المشبوهة وغير المعروفة، والامتناع عن النقر على الإعلانات المنبثقة غير المألوفة، وضرورة المحافظة على تحديث البرامج باستمرار، لسد الثغرات الأمنية المحتملة، والاستعانة ببرامج حجب الإعلانات لمنع الإعلانات التي قد تشكل خطراً، وإجراء فحوص دورية للبرامج الضارة للكشف عن التهديدات وإزالتها بشكل منتظم.

في سياق متصل، حذّر مجلس الأمن السيبراني، من عمليات اختراق الهواتف النقالة، وسرقة محتوياتها، منبهاً المستخدم إلى أن «هاتفك هو خزنتك الشخصيّة - لا تتركه دون حماية».

وذكر أنه «مع احتواء الهاتف على بيانات الهوية الرقمية والهوية الشخصية والسجلات المالية المخزنة عليه، فإنه من الضروري البقاء حذراً أثناء تصفحك الإنترنت».

وأكد المجلس أهمية تحديث المتصفح بانتظام، واستخدم بروتوكول HTTPS، وتجنب الاتصال بالإنترنت عبر شبكات «واي فاي» عامة غير مشفرة، والقيام بمسح ذاكرة التخزين المؤقت بشكل دوري، محذراً من محاولات التصيد الاحتيالي.

ونبّه إلى أن تصفح الإنترنت قد يعرض البيانات المخزنة على الأجهزة للخطر، إذ تحتوي على معلومات حساسة، وإذا تم اختراق الهاتف، تصبح هذه البيانات عرضة للمجرمين السيبرانيين.

ووجه عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من النصائح للحفاظ على سلامة البيانات أثناء تصفح الإنترنت، ومن ذلك استخدام متصفحات آمنة، وعدم النقر على الروابط المشبوهة، والتأكد من أن المواقع تستخدم بروتوكولاً لتصفح أكثر أمناً.

وحذر مجلس الأمن السيبراني، من خطر التصفح غير الآمن للإنترنت، وأن نقرة خطأ واحدة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، داعياً إلى أخذ الحيطة والحذر للحماية من مخاطر الإنترنت.

وأصدرت «غوغل» أخيراً، تحديثات أمنية طارئة لمتصفح كروم، لمعالجة الثغرات الأمنية، فيما أوصى مجلس الأمن السيبراني بضرورة تحديث متصفح كروم الخاص بأجهزة المستخدمين إلى أحدث إصدار من قبل «غوغل»، وتعميم هذه المعلومات مع الجهات والشركاء المختلفين.

في سياق آخر، انعقدت في أبوظبي الأسبوع الجاري، فعالية الذكاء الاصطناعي السيادي والمعرفي الآمن، التي تم تنظيمها برعاية مجلس الأمن السيبراني، حيث اجتمع العديد من القادة وصناع القرار والخبراء والمتخصصين ومسؤولي الشركات التكنولوجية المختلفة لمناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي وتأثيراته في مستقبل الأمن الرقمي والحوكمة، إضافة إلى الخدمات العامة.

وأكد رئيس مجلس الأمن السيبراني، الدكتور محمد الكويتي، خلال مشاركته في الملتقى، الدور المتزايد الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي المعرفي في تغيير الحياة اليومية لكل الأفراد والشركات على حد سواء، في ظل الحلول المبتكرة التي يقدمها، مشدداً على ضرورة توفير أفضل سبل الأمن السيبراني لتأمين استخدام مثل تلك التقنيات.

• ضرورة المحافظة على تحديث البرامج باستمرار، لسد الثغرات الأمنية المحتملة.