25 ألف مشارك وزائر لمؤتمر ومعرض أنظمة النقل الذكية بدبي

استقطبت الدورة الـ30 للمؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية (ITS) الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، واختتم أمس، أكثر من 25 ألف مشارك وزائر من 100 دولة، وهو الرقم الأعلى في حضور المؤتمر خلال دوراته السابقة. وقدم أكثر من 800 متحدث من الخبراء وصناع القرار الدوليين في التنقل المستدام، نحو 200 جلسة علمية وحوارية، إضافة إلى معرض ناجح شارك فيه 500 عارض.

وشهد المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير، والمدير العام لأيرتيكو (ERTICO) أوروبا، أنجيلوس أمديتس، الحفل الختامي لفعاليات الدورة الـ30 للمؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية (ITS).

وشارك في المؤتمر حشد من الخبراء العالميين في مجال النقل الذكي والمتحدثين من المجتمع العالمي لأنظمة النقل الذكية، وممثلي المؤسسات والقطاعات ومصنّعي المركبات وموفّري ومزوّدي الخدمات، والاتصالات، ومطوري الحلول التقنية، والباحثين والأكاديميين، إضافة إلى نخبة من ممثلي الحكومات والوزارات من جميع أنحاء العالم، الذين أثروا المؤتمر بالعديد من النقاشات خلال أيامه الخمسة.

وسلّم مطر الطاير، أنجيلوس أمديتس خلال الحفل الختامي لفعاليات المؤتمر، شارة الدورة المقبلة ودرع المؤتمر، الذي سيُقام في مدينة أتلانتا في الولايات المتحدة الأميركية، حيث مرر الشارة (مجسم الكرة الأرضية)، عدد كبير من المسؤولين في أيرتيكو والمدن المستضيفة للدورات المقبلة، كما شوهدت فيديوهات حول الدورات الثلاث المقبلة للمؤتمر، والتي تستضيفها مدن: أتلانتا 2025، وجانغنونغ في كوريا الجنوبية 2026، وبرمنغهام في المملكة المتحدة 2027.

وألقى أنجيلوس أمديتس، كلمة الختام للمؤتمر، توجه خلالها بالشكر لدبي وهيئة الطرق والمواصلات على استضافة هذه الدورة الناجحة للمؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية (ITS)، طوال الأيام الخمسة، التي حظيت بأكثر من 25 ألف مشارك وزائر، ناقشوا التطورات المستقبلية في التنقل، وكانت فرصة ملهمة لجميع المشاركين في تقديم رؤاهم الشاملة والمستقبلية في مجال التنقل والأنظمة الذكية.

وأعلن أمديتس عن إطلاق «أيرتيكو» لمنصة جديدة للخدمات الجوية، داعياً الجميع إلى المشاركة فيها.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أحمد محبوب: «نجاح الدورة الـ30 للمؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية (ITS)، الذي استضافته دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مناقشة موضوعات رئيسة تتعلق بمستقبل أنظمة النقل الذكية، على مدى الأيام الخمسة للمؤتمر، عبر أكثر من 200 جلسة متنوّعة من فعاليات رسمية ومنتديات دولية وإقليمية وجلسات تقنية، تتعلق بأربعة محاور رئيسة مهمة هي: التنقل الحضري، والابتكار في مجال النقل والخدمات اللوجستية، والتنقل المستدام، والتنقل ذاتي القيادة، إضافة إلى تجمع لأكثر من 500 عارض قدّموا أحدث ما لديهم من التقنيات المبتكرة وحلول التنقل المستقبلية».