«دبلوم المواصلات» يبحث تعزيز أمن النقل

تبحث الدورة الثانية من برنامج «دبلوم أمن المواصلات» التي انطلقت أمس في دبي، تعزيز أمن قطاع النقل والمواصلات في إمارة دبي بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، بما في ذلك تنمية المعرفة، وبناء قدرات الكوادر الأمنية، والتعرّف إلى أفضل الممارسات العالمية لضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة في قطاع النقل والمواصلات العامة.

وقال مدير إدارة أمن المواصلات في دبي، اللواء عبيد الحثبور في كلمته خلال افتتاح البرنامج، إن المشاركين في الدورة الثانية حضروا من دوائر وجهات وهيئات مختلفة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مضيفاً أنه تم أيضاً فتح باب المشاركة للدول الأعضاء في إطار حرص إدارة أمن المواصلات في دبي على تعزيز الأمن والسلامة في قطاع النقل والمواصلات، ورفع كفاءة العاملين في مجال تأمين القطاع في المنطقة.

وأوضح اللواء الحثبور أن برنامج الدبلوم يتضمن العديد من المحاور الرئيسة الهادفة إلى تطوير الكفاءات اللازمة لضمان أمن وسلامة المواصلات العامة، وتشمل أساسيات النقل العام والهيكل التنظيمي لقطاع النقل، مع التركيز على التحديات الأمنية المرتبطة به، والتقنيات الحديثة في تأمين قطاع النقل والمواصلات على مستوى العالم، ومحور الوقاية والتأهب الذي يركز على التدابير الوقائية التي يمكن اتخاذها للحد من المخاطر الأمنية، إضافة إلى التعرّف إلى أفضل الممارسات العالمية في إدارة سجل المخاطر والتعامل معها، والاستجابة للحوادث، ومحور إدارة الأزمات الذي يُبين أساليب الاستجابة الفعالة للحوادث الأمنية، وكيفية التعامل مع الأزمات بطريقة تضمن تقليل الأضرار، واستعادة الأمان في أقصر وقت ممكن.

من جانبه، قال عضو مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي رئيس الاتحاد العالمي للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محمد عبيد الملا: «يمثل إطلاق الدبلوم خطوة مهمة في تعزيز أمن قطاع النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يؤكد النجاح المحقق بفضل التعاون المثمر بين الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، وهيئة الطرق والمواصلات، وإدارة أمن المواصلات في دبي باعتبارهم شركاء رئيسين»، مشدداً على أن هذا التعاون الوثيق يعكس نهج دبي في السعي نحو الريادة والتميز، ويسهم في تحقيق الأهداف العالمية المرجوّة من البرنامج. وأضاف: «يشهد البرنامج مشاركة واسعة، بما في ذلك تمثيل واضح للعنصر النسائي، ما يعكس أهمية تمكين المرأة في قطاع أمن المواصلات، وتأكيد الدور المحوري الذي تلعبه في هذا المجال. كما تم التأكيد على أن التخطيط الجيد والممارسة الفعالة في التعامل مع الأزمات، ضروريان لضمان استمرارية الأعمال، وتعزيز مرونة قطاع المواصلات».

وقال الأمين العام للاتحاد العالمي للمواصلات العامة (UITP)، محمد مزغاني، إن إقامة الدورة الثانية من برنامج دبلوم أمن المواصلات تعزز أمن ونظام النقل العام، وضمان وجود شبكة نقل أكثر أماناً وكفاءة، ما يعود بالنفع على الأفراد والمجتمع ككل. وتعد دبي مثالاً رئيساً لذلك، حيث تم تطبيق العديد من التدابير لضمان أعلى معايير السلامة والأمن في شبكة النقل والمواصلات الخاصة بها.

• اللواء عبيد الحثبور: البرنامج يتضمن التعرّف إلى أفضل الممارسات العالمية في إدارة سجل المخاطر والتعامل معها، والاستجابة للحوادث.