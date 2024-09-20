الأرصاد: فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، يصبح رطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

وأوضح المركز - في نشرته اليومية - أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الخليج العربي خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:02 والثاني عند الساعة 03:43 والجزر الأول عند الساعة 08:43 والثاني عند الساعة 21:20 .

أما بحر عمان فسيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:18 والثاني عند الساعة 00:45 والجزر الأول عند الساعة 17:57 والثاني عند الساعة 00:00.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 29 75 30

دبي 36 29 75 40

الشارقة 37 27 80 40

عجمان 36 29 80 45

ام القيوين 36 26 75 40

رأس الخيمة 39 27 75 35

الفجيرة 36 28 80 35

العـين 42 29 60 20

ليوا 40 26 85 20

الرويس 35 24 75 35

السلع 37 24 80 35

دلـمـا 34 30 75 55

طنب الكبرى 36 30 75 60

طنب الصغرى 36 30 75 60

أبو موسى 36 30 75 60