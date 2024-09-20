الإمارات وروسيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات البرلمانية

بحثت سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع معالي قسطنطين كوساتشوف نائب رئيس مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، سبل تعزيز علاقات التعاون بين المجلسين والبلدين الصديقين، والتأكيد على أهمية تعزيز التواصل والتعاون البرلماني بين الجانبين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل البرلمانية.

جاء ذلك خلال مشاركة سعادتها في منتدى النساء الأورو-آسيوي الذي تستضيفه سانت بطرسبرغ بجمهورية روسيا.

حضر اللقاء سعادة كل من: الدكتورة سدرة راشد المنصوري، والدكتورة موزة محمد الشحي، ومنى خليفة حماد، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.